Экономика России

Замглавы кабмина Новак: «наша экономика развивается лучше ожиданий»

Заместитель председателя Правительства Александр Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике России.

«В целом наша экономика развивается лучше ожиданий: прирост ВВП за восемь месяцев текущего года составил 4,2%, промышленного производства – 4,5%, в том числе обрабатывающей промышленности – 8,1%. Уровень безработицы держится на исторических минимумах и составил в январе – августе 2,4%», – отметил Новак.

На совещании рассмотрены основные тенденции развития и возможные риски для российской экономики с учетом задачи сформировать экономику предложения и необходимости достижения национальных целей.

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