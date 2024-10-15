Замглавы кабмина Новак: «наша экономика развивается лучше ожиданий»

«В целом наша экономика развивается лучше ожиданий: прирост ВВП за восемь месяцев текущего года составил 4,2%, промышленного производства – 4,5%, в том числе обрабатывающей промышленности – 8,1%. Уровень безработицы держится на исторических минимумах и составил в январе – августе 2,4%», – отметил Новак.