Власти в два раза сократили квоту на проживание мигрантов

Квоты на временное проживание иностранцев формируются на основании запросов от региональных властей. В 2025 году будет только 5,5 тысяч разрешений.

Кабмин утвердил квоту на временное проживание иностранцев. В 2025 году будет выдано только 5,5 тыс. разрешений.

Для сравнения, в 2024 году 10 595 мигрантов могли получить разрешение на временное проживание в РФ. Весь объем квот распределяется по регионам в зависимости от их заявок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства.

«Установить на 2025 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 5,5 тыс. разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам», — сказано в документе.

Наибольшее число разрешений для мигрантов получают в Москве и в Московской области. В 2025 году туда могут приехать 1 тыс. и 350 иностранцев соответственно. Для Санкт-Петербурга квоту сократят с 300 до 200 разрешений. Татарстан и Башкирия вместо 500 мест получат только 100.