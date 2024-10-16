Власти в два раза сократили квоту на проживание мигрантов

Кабмин утвердил квоту на временное проживание иностранцев. В 2025 году будет выдано только 5,5 тыс. разрешений.
Для сравнения, в 2024 году 10 595 мигрантов могли получить разрешение на временное проживание в РФ. Весь объем квот распределяется по регионам в зависимости от их заявок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства.
«Установить на 2025 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 5,5 тыс. разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам», — сказано в документе.
Наибольшее число разрешений для мигрантов получают в Москве и в Московской области. В 2025 году туда могут приехать 1 тыс. и 350 иностранцев соответственно. Для Санкт-Петербурга квоту сократят с 300 до 200 разрешений. Татарстан и Башкирия вместо 500 мест получат только 100.
Комментарии3
Тогда кто все эти люди, которых я вижу везде?
Соотечественники.
карэнныэ