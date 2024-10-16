ФНС: как считать 60 млн рублей доходов плательщику УСН

60 млн рублей считают по правилам учета доходов, определяемых согласно правилам гл. 26.2 НК об УСН. То есть кассовым методом.

Если в 2024 год ИП совмещал УСН и ПСН, то для освобождения от НДС с 2025 года берется общая сумма доходов за 2024 год по всем применяемым режимам налогообложения.

При этом в отношении ПСН учитывают фактические полученные ИП доходы, определяемые в рамках этого спецрежима.

Вновь созданные организации и ИП применяют освобождение от НДС с даты постановки на учет в налоговом органе.

Об этом сказано в Методических рекомендациях ФНС по НДС для УСН (пока официально не опубликованы, рассылаются по почте).