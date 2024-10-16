ФНС: как считать 60 млн рублей доходов плательщику УСН

Если в 2024 год ИП совмещал УСН и ПСН, то для освобождения от НДС с 2025 года берется общая сумма доходов за 2024 год по всем применяемым режимам налогообложения.
При этом в отношении ПСН учитывают фактические полученные ИП доходы, определяемые в рамках этого спецрежима.
Вновь созданные организации и ИП применяют освобождение от НДС с даты постановки на учет в налоговом органе.
Об этом сказано в Методических рекомендациях ФНС по НДС для УСН (пока официально не опубликованы, рассылаются по почте).
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Комментарии2
Для понимания этого правила не нужны методические рекомендации ФНС. Это всё указано прямо в законе 176-ФЗ. Как обычно, рекомендации даются по тем вопросам, которые и так понятны.
но вот в следущий год будет интересно, получается лимиты для ставок НДСа надо по кассовому методу считать что б определить какие ставки НДСа с методом начисления применять... т.е. по начислению можно 250 превысить а по кассовому еще нет и дальше применять 5% или наоборот... в общем ну их на фих этих законописцев, еще после 54ФЗ было стало окончательно понятно что грамотных писателей законов у нас не стало совсем...