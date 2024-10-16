Маркетплейсы не будут нести ответственность за нарушение авторских прав селлерами

Минэкономразвития предложил определить условия, при которых операторы цифровых платформ не будут нести ответственность за то, что их продавцы нарушают права на интеллектуальную собственности при размещении товаров.
Нововведение включат в последнюю версию законопроекта «О платформенной экономике», который только прорабатывает министерство. Об этом пишут «Ведомости».
Предполагается, что маркетплейсы освободят от ответственности за нарушение авторских прав, если оператор платформы не знал и не должен был знать о неправомерном использовании интеллектуальной собственности. Второе условие, при котором ответственность не наступит, — площадка узнала о нарушении и приняла необходимые и достаточные меры для его прекращения.
Сейчас правообладатели мониторят товары на маркетплейсах и находят упоминания своих брендов, определяют легальность продукции. Если продается подделка, то предприниматели подают судебные иски.
При этом маркетплейсы оказывают содействие правообладателям, предоставляют данные о недобросовестных продавцах, применяют «цифровой арбитраж» и создают брендам личные кабинеты и странички.
Как сообщил ведущий юрисконсульт ФБК Legal Вениамин Андрющенко, изменения приведут к тому, что взыскать компенсацию за использование интеллектуальной собственности будет сложнее. Маркетплейсы получал защиту, но продавцы контрафакта могут подать на банкротство. Тогда правообладатели столкнутся с проблемами при возмещении.
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