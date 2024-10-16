Минфин: эксперимент по внедрению АУСН принес положительные результаты

С 1 января 2025 года власти хотят распространить АУСН по всей России. Такой налоговый режим будет установлен региональными законами.

ФНС и Минфин положительно оценили промежуточные результаты эксперимента по применению автоматизированной упрощенной системой налогообложения (АУСН). В нем участвовали четыре региона — Москва, Московская и Калужская области, а также Татарстан.

«По просьбе субъектов РФ было принято решение о расширении географии АУСН. Распространить возможность применения режима АУСН на всей территории России планируется с первого января 2025 года. Каждый регион будет вводить АУСН на своей территории своим региональным законом», — сказано на сайте Минфина.

Эксперимент по АУСН действует с 1 июля 2022 года, его участники получают автоматический расчет налогов со стороны ФНС. Информацию о доходах и расходах налоговики берут от банков и из личного кабинета налогоплательщика.

На АУСН могут перейти ИП и компании с доходом не больше 60 млн рублей в год и с числом сотрудников до пяти человек. Ставка при таком режиме составляет 8%, что выше, чем при обычном УСН.

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