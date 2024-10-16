Банк Интеза с ноября понизит лимит для бесплатного хранения евро

До ноября лимит для бесплатного хранения составляет 50 тысяч евро, а после он будет равен 1000 евро.

Банк Интеза с 01 ноября 2024 года снизит лимит на бесплатное хранение евро на счетах физических лиц с 50 тысяч евро до 1000 евро. Это следует из обновленных тарифов банка. Комиссия за хранение евро сверх этой суммы составит 0,5 процентов от суммы совокупного среднемесячного остатка.

Условия для хранения долларов США в банке не изменились - комиссия 0,3 процента от суммы остатка, если он превышает 50 тысяч долларов.

Совокупный среднемесячный остаток рассчитывается как сумма остатков на каждый день по всем счетам клиента в долларах и евро за расчетный месяц, деленная на количество календарных дней в расчетном месяце.

Плату за хранение евро банк ввел в августе 2024 года. А комиссию за хранение долларов банк ввел 01 мая 2023 года.