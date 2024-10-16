С 2025 года будут товары и операторы электронной торговли + декларация на такие товары

Заместитель руководителя ФТС России Владимир Ивин выступил на форуме «Сделано в России». На сессии «Последние тенденции таможенного регулирования в современных условиях: актуальные вопросы и практика» он осветил вопросы внешней торговли и остановился на мерах их поддержки.

Среди таких мер он назвал:

упрощение процедуры подтверждения безопасности и ввоза в Россию товаров, на которые распространяются меры технического регулирования;

реализацию решения Правительства по легализации параллельного импорта для оригинальной продукции,;

разработку международных проектов, направленных на повышение товарооборота и сокращение издержек у бизнес-сообщества,;

обмен предварительной информацией о товарах и транспортных средствах с Китаем в рамках взаимной торговли и др.

Ивин отметил, что с 2025 года вступит в силу новая глава ТК ЕАЭС об электронной торговле. Она предусматривает выделение товаров электронной торговли в отдельную категорию, введение института оператора электронной торговли и декларации на товары электронной торговли, а также другие изменения.

«В частности, введение института оператора электронной торговли позволит упорядочить таможенное оформление товаров трансграничной электронной торговли, повысить скорость обработки товаров и эффективность таможенного контроля», – подчеркнул замруководителя ФТС.

Также он рассказал об одном из важнейших составляющих экспорта – несырьевом и неэнергетическом. В 2024 году его доля возросла на 9% в физическом выражении, отмечается рост деловой активности малого и среднего бизнеса.

«В структуре российского экспорта возросла доля азиатских стран. Сейчас разворот на Восток состоялся, и стал уже объективной реальностью. В ближайшие годы следует действовать из этой парадигмы. Также важно отметить, что возросла и доля ЕАЭС, в том числе за счет взаимной кооперации», – добавил Владимир Ивин.