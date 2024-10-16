💸 Инициативы ЦБ приведут к популярности альтернативных платежных сервисов. Комментарий финтех эксперта

Банк России создает новые условия, которые направлены на защиту интересов потребителей и развитие конкуренции на рынке платежных сервисов. Популярностью будут пользоваться альтернативные платежные сервисы, например СБП.

С 1 ноября 2024 года банки не смогут брать комиссии за переводы в пользу государства. Это будет стимулировать рост интереса к альтернативным платежным сервисам — ко всем средствам оплаты, за исключением карт и наличных.

Изменение призвано снизить затраты населения при оплате детсадов, кружков, секций, налогов, штрафов и прочих госуслуг. Предельный размер вознаграждения, которое банки могут взимать со своих клиентов за подобные платежи, установлен на «нулевом уровне».

Новые инициативы по стандартизации процессов помогут укрепить позиции альтернативных платежных сервисов. Например, таких как СБП. Об этом «Клерку» рассказал директор продукта Method в финтех-компании Paygine Артем Журавлев:

«К сильным сторонам СБП относится удобство и доступность. Часто финансовые операции совершаются через мобильные приложения или интернет-платформы. Это позволяет пользователям отправлять и получать деньги быстро и просто.

Альтернативные сервисы часто интегрируются с другими платформами и услугами — такими как онлайн-магазины и приложения для заказа еды, что упрощает процесс покупок и оплаты. Эти сервисы предлагают более низкие комиссии за транзакции по сравнению с традиционными банками, что особенно актуально для международных переводов и платежей.

Серьезные альтернативные платежные сервисы обеспечивают высокий уровень защиты данных и транзакций, используя современные технологии шифрования и многоуровневую аутентификацию».