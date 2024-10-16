С 2025 года будет четыре расчетные ставки НДС: когда их применяют

С 2025 года установлены следующие расчетные ставки НДС: 10/110, 20/120, 5/105 и 7/107 (п. 4 ст. 164 НК).
Расчетная ставка НДС применяется:
при получении авансов;
исчислении НДС налоговым агентом, указанным в п. 1 и 3 ст. 161 НК;
когда НДС исчисляется с межценовой разницы.
В этих случаях стоимость товаров (работ, услуг) уже сформирована с НДС. Поэтому для его исчисления достаточно применить к стоимости товара с учетом НДС расчетную ставку.
Пример от ФНС
Плательщик УСН получил аванс в сумме 210 руб. с учетом НДС. Если он применяет ставку 5%, то для расчета суммы НДС к уплате в бюджет надо:
210 руб. х 5/105 = 10 рублей.
Если ставка 7%, то:
210 руб. х 7/107 = 13,74 рублей.
Плательщики УСН, применяющие специальные ставки 5% или 7%, не смогут воспользоваться расчетными ставками по операциям, по которым НДС считают с межценовой разницы — то есть разницы между ценой продажи и ценой покупки. Такие случаи указаны в п. 3, 4, 5, 5.1 и 5.2 ст.154 НК.
Об этом сказано в Методических рекомендациях ФНС по НДС для УСН (пока официально не опубликованы, рассылаются по почте).
Например — если упрощенец купил основное средство (компьютер) с учетом предъявленного продавцом НДС. Данный налог учитывается в стоимости ОС. При реализации основного средства НДС исчисляется исходя из полной стоимости с применением ставки 5% или 7%.
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