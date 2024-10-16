Инвестиции

Состоялся первый на российском рынке выпуск цифрового финансового актива на произведение искусства

11 октября 2024 года на платформе Московской биржи произошло размещение первого выпуска ЦФА на произведение искусства. Это работа Юрия Злотникова (1930-2016) из серии «Протосигналы».

Объем выпуска составил 900 ЦФА с доходностью 22% годовых. Эмитент — ООО «СЭЛФ СОФТ ПРОДАКШН», специализирующаяся на создании платформ по токенизации активов и выступающая администратором маркетплейса инвестиционного искусства MyInvest.Art.

«Выпуск ЦФА на объекты искусства является важным этапом в развитии финансовых технологий и распространения механизмов токенизации в новые сегменты бизнеса. В перспективе это позволит предоставить инвесторам самые разные финансовые продукты, расширяющие возможности диверсификации их вложений», — сказал Сергей Харинов, управляющий директор по цифровым активам Мосбиржи.

Основатель платформы MyInvest.Art Владимир Шабасон отметил, что это первая в России успешная токенизация произведения современного искусства. Это «открывает новую эру инвестиций в современное искусство, делая его доступным для широкого круга инвесторов». Платформа планирует предложить инвесторам новые продукты, которые позволят зарабатывать на росте стоимости произведений искусства.

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