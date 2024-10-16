Для противодействия мошенникам создадут национальную платформу

Национальная антифрод-платформа объединит усилия банков, операторов связи и госорганов для борьбы с мошенничеством в интернете.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что в России появится национальная платформа для противодействия мошенникам. Она будет создана в рамках проекта «Экономика данных».

Проект будет включать инициативы по борьбе с телефонными мошенниками и злоумышленниками, которые действуют через интернет.

«Планируем, что эта платформа станет "единым окном" для онлайн-взаимодействия госорганов, банков, операторов связи, цифровых платформ в борьбе с кибермошенничеством», — сказал Григоренко.

Национальная антифрод-платформа будет выявлять и своевременно блокировать фишинговые сайты, подозрительные телефонные номера, украденные учетные записи. Кроме того, мошенникам заморозят счета и банковские карты.