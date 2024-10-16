Названы топ-10 регионов по количеству заявок на регистрацию российского софта

По данным Роспатента, количество заявок на регистрацию российского программного обеспечения (софта) с начала 2024 года выросло почти на 14%.

С января по сентябрь 2024 года отечественные разработчики подали в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) 26 556 заявок на регистрацию программ для ЭВМ и баз данных. Это превышает аналогичный показатель прошлого года на 13,9%.

Из этого объема на долю программного обеспечения — 22 327 заявок, еще 4 093 заявки поданы на охрану баз данных. Об этом рассказал руководитель Роспатента Юрий Зубов.

География российских разработчиков софта охватывает всю страну. В ТОП-10 вошли Москва (7 891 заявка), Санкт-Петербург (4 229), Московская область (1 161), Краснодарский край (1 001), Татарстан (867), Воронежская область (840), Красноярский край (624), Свердловская область (567), Башкортостан (484) и Новосибирская область (452).

«С 2021 года мы фиксируем высокую активность россиян в секторе ИТ-разработок. Рост числа заявок на регистрацию отечественного программного обеспечения связан с правительственными мерами поддержки ИТ-сектора, с реализацией национальной программы “Цифровая экономика”, а также обусловлен важностью замещения ушедших ИТ-компаний из недружественных стран. Важно этот тренд поддержать. Роспатент создает максимально комфортные условия для разработчиков и технологических компаний, которые занимаются инновациями. Мы последовательно сокращаем срок рассмотрения заявок. С сентября 2020 года действует цифровой сервис по онлайн-регистрации программ для ЭВМ. Он позволяет оформить интеллектуальные права на ПО менее чем за день. За четыре года с помощью сервиса разработчики подали 10 432 заявки», – заявил Юрий Зубов.

Количество заявок на регистрацию ИТ-разработок неуклонно растет. Так, с января по декабрь 2021 года на регистрацию программ для ЭВМ было подано 22 027 заявок, в 2022 году – 26 474 (+ 20%), в 2023 – 29 944 (+13%). Заявок на регистрацию баз данных в 2021 году — 3 401, в 2022-м – 4 108 (+21%), а по итогам 2023 года на 29% больше – 5 297 заявок.