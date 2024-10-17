ФНС: с 2025 года досрочное прекращение применения ставок НДС 5 и 7% возможно только в двух случаях

Федеральная налоговая служба разъяснила условия применения специальных пониженных ставок НДС 5% или 7% после вступления в силу налоговой реформы-2025.

Ставку 5% или 7% применяют при доходах от 60 млн до 250 млн рублей за 2024 год. А ставку 7% — при доходах от 250 млн до 450 млн рублей.

Ставки 5% и 7% надо применять не менее 12 последовательных кварталов (то есть в целом три года) – начиная с периода, за который подана декларация по НДС с такой ставкой.

Досрочно прекратить применение указанных ставок НДС возможно только в двух случаях:

если упрощенец утратит право на их применение;

с нового года получит автоматически освобождение от уплаты НДС (доходы за предыдущий год будут менее 60 млн).

В Методических рекомендациях ФНС по НДС для УСН (пока официально не опубликованы, рассылаются по почте) приведен пример: с 01.01.2025 плательщик УСН применяет ставку НДС 5%. Значит, такая ставка НДС будет с ним до конца 2027 года.

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