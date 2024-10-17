ФНС: с 2025 года досрочное прекращение применения ставок НДС 5 и 7% возможно только в двух случаях

Ставку 5% или 7% применяют при доходах от 60 млн до 250 млн рублей за 2024 год. А ставку 7% — при доходах от 250 млн до 450 млн рублей.
Ставки 5% и 7% надо применять не менее 12 последовательных кварталов (то есть в целом три года) – начиная с периода, за который подана декларация по НДС с такой ставкой.
Досрочно прекратить применение указанных ставок НДС возможно только в двух случаях:
если упрощенец утратит право на их применение;
с нового года получит автоматически освобождение от уплаты НДС (доходы за
предыдущий год будут менее 60 млн).
В Методических рекомендациях ФНС по НДС для УСН (пока официально не опубликованы, рассылаются по почте) приведен пример: с 01.01.2025 плательщик УСН применяет ставку НДС 5%. Значит, такая ставка НДС будет с ним до конца 2027 года.
Работа с НДС болезненная тема для упрощенцев — слишком много проблем и рисков она сулит. Разобраться в вопросе вне контекста невозможно, поэтому мы записали новый онлайн-курс «Налоговая реформа-2025», где разобрали все поправки комплексно, чтобы у вас сложилась полная картина. Купите курс за 3 690 рублей или смотрите бесплатно с подпиской «Клерк.Премиум».
Комментарии1
Упрощенка и раньше была не совсем простой. А с нового года она станет по-настоящему усложненной системой налогообложения. Много лет бухгалтерская сфера делилась на как минимум два вида: бухгалтеры на ОСН и бухгалтеры на УСН. Одни владели НДС, вторые - никогда этой темы не касались. Были отдельно специализирующиеся на ИП и маленьких юрлицах. С нового года им надо либо погружаться в дебри НДС, либо уходить. Второе пока, судя по тому, что мы видим на рынке труда, более популярно. Хотя... это лишь наш взгляд. Кто-то, возможно, видит это по-другому. Так или иначе, жизнь бухгалтера снова меняется и радикально.