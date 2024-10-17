Минтруд спросили про расчет норм времени на работу с бухгалтерским учетом

Исходя из ст. 159 ТК, трудовым законодательством установлена обязанность работодателя разработать и внедрить систему нормирования труда. При этом ее определение отнесено к компетенции самой организации.

В письме от 20.09.2024 № 14-1/ООГ-5548 Минтруд заключил, что при разработке систем нормирования труда можно использовать имеющуюся нормативно-правовую базу в области нормирования труда работников отрасли.

Так, Межотраслевые укрупненные нормы времени на работы по бухучету для отраслей промышленности, утвержденные постановлением Госкомтруда СССР от 19.06.1991 № 111, носят рекомендательный характер и могут служить основой для разработки и утверждения систем нормирования труда в организации.

Кроме того, приказом Минтруда от 30.09.2013 № 504 утверждены Методические рекомендации по разработке систем нормирования труда в государственных и муниципальных учреждениях. Минтруд уточнил, что их тоже можно использовать организация реального сектора экономики.

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