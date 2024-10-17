Глава ФНС Егоров доложил Президенту о подготовке изменений-2025 в Налоговый кодекс

С 1 января 2025 года в России стартует крупнейшая за многие годы налоговая реформа.

Глава ФНС отметил основные направления работы:

принятие 32 нормативных актов ;

перенастройка информационных систем и актуализация сервисов для налогоплательщиков;

взаимодействие с разработчиками учетных систем для подготовки к обновленным правилам;

проведение информационной кампании.

Егоров по видеосвязи рассказал, что изменения в НК предусматривают плавный переход с УСН на общий режим налогообложения при увеличении порога для уплаты НДС с 60 млн до 450 млн рублей.

По поручению Президента правительством совместно с Госдумой и Советом Федерации проработаны правила амнистии для малого и среднего бизнеса – ее получат те, кто самостоятельно решит отказаться от недобросовестных действий.

Для применения амнистии не требуется направление заявления или специальной декларации. Амнистия срабатывает только при условии отказа от дробления в 2025 и 2026 годах. Вступление в силу решений по результатам проверок, связанных с дроблением бизнеса, за периоды 2022-2024 годов после 12 июля приостановлено.

Создан специальный раздел на сайте ФНС, посвященный амнистии по дроблению бизнеса, где есть вся необходимая информация.

Для бизнеса, который решил отказаться от дробления, предусмотрены гарантии:

если рисков, связанных с дроблением, за период мониторинга не будет выявлено, то выездная проверка открываться не будет ;

по отказавшимся от дробления материалы проверок за старые периоды не будут направляться в следственные органы ;

у налогоплательщиков сохраняется право на обжалование решений налоговых органов по этим проверкам.

Егоров добавил, что совместно с маркетплейсами ФНС реализует пилотный проект, в ходе которого будет опробован подход по донастройке их систем внутреннего контроля и оперативному обмену информацией с налоговыми органами – по маркерам дробления.