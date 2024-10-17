ФНС анализирует бизнес с помощью процесс-майнинга

Процесс-майнинг — это технология анализа автоматизированных бизнес-процессов, которая основана на сборе и изучении цифровых следов. Любое действие компании в информационной системе оставляет за собой цифровой след, а из них уже складывается путь каждого документа, деклараций.

ФНС с помощью процесс-майнинга ведет непрерывный мониторинг действий, в рамках которых оказываются самые популярные услуги. Четыре команды сотрудников из разных регионов анализируют процессы на основе реальных данных и предлагают варианты их улучшения. Каждая из них в результате защищает свой проект. Сейчас ФНС подготовила уже 300 таких специалистов.

«Даже если мы в каком-то техпроцессе выиграем два-три часа, суммарно по всем техпроцессам это превращается в очень большую сумму времени, которое налогоплательщики могут потратить на что-то более важное для себя – на бизнес или семью», — сказал заместитель руководителя ФНС Андрей Бударин.

Специалисты процесс-майнинга сформировали уже свыше 500 предложений по улучшению 83 процессов.

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