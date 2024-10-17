ФНС дала разъяснения по налоговым уведомлениям за 2023 год

Начальник Управления налогообложения имущества ФНС Алексей Лащенов ответил на вопросы об исполнении физическими лицами направленных им в 2024 году налоговых уведомлений за 2023 год.

В частности, он разъяснил основания увеличения налога на имущество в случае неизменности налоговой ставки, базы и периода владения квартирой.

Это может быть связано с применением коэффициента 10-процентного ограничения роста налога. Если налог за истекший налоговый период (без учета доли плательщика, периода владения объектом, права на льготу) превышает сумму налога, исчисленную в отношении этого объекта за предыдущий налоговый период с коэффициентом 1,1, то налог предъявляют к уплате в размере суммы, исчисленной за предыдущий налоговый период с коэффициентом 1,1 и с учетом доли, периода владения и налоговой льготы.

Лащенов напомнил, что для беззаявительного применения льготы по налогу на имущество сведения об участниках СВО в налоговые органы попадают из федеральных органов, в которых законом предусмотрена военная служба и приравненная к ней. Если такие сведения на момент формирования налогового уведомления не были получены, участник СВО или члены его семьи могут обратиться в любой налоговый орган, в том числе через личный кабинет или МФЦ, с заявлением о предоставлении льготы.

Форма заявления предусмотрена приказом ФНС от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@.

По вопросу об условиях льготного налогообложения недвижимого имущества пенсионеров: налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади участка пенсионеров, получающих пенсии.

Они имеют право на льготу в размере суммы налога в отношении объекта, не используемого в предпринимательской деятельности. Льгота положена на один объект каждого вида: квартиру, ее часть или комнату, жилой дом или его часть, гараж или машино-место, помещение или сооружение, хозпостройку.

Льгота не действует для объектов, внесенных в перечень торгово-офисной недвижимости. Исключение: гаражи и машино-места, а также объекты, кадастровая стоимость которых от 300 млн руб.

Иные льготы могут устанавливать нормативные акты местных властей.

Оплатить налоговые уведомления за 2023 год необходимо не позднее 2 декабря 2024 года. Исключение сделано для ИП на отдельных территориях Белгородской и Курской областей, а также пострадавших от паводка в Оренбургской области: для них срок уплаты продлен на 12 месяцев постановлениями Правительства РФ.