💥 Окончательно утверждена новая форма РСВ с 2025 года

Минюст зарегистрировал приказ ФНС от 13.09.2024 № ЕД-7-11/739@, который с учетом изменений в НК в рамках налоговой реформы-2025 и вообще в законодательстве внес изменения в форму расчета по страховым взносам.

По форме, скорректированной и дополненной приказом ФНС от 13.09.2024 № ЕД-7-11/739@, придется отчитаться уже за первый квартал 2025 года. Также поправили порядок заполнения РСВ и формат подачи.

Основные новшества в РСВ с 2025 года:

В подраздел 3.2.1 раздела 3 добавили графу 141 — в ней нужно отражать выплаты по договорам ГПХ.

Для плательщиков взносов – субъектов МСП с основным видом деятельности «обрабатывающее производство» раздел 1 дополнили приложением 3.1 — для расчета соответствия условиям применения пониженного тарифа (он 7,6%).

Также традиционно в форме заменили штрихкоды.