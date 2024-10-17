Проектное финансирование получило дополнительную господдержку

Кабмин продолжает поддержку инвесторов, реализующих крупные проекты в приоритетных отраслях экономики. По поручению Владимира Путина решено увеличить господдержку программы «Фабрика проектного финансирования».

Постановлением от 04.10.2024 № 1337, которое подписал Михаил Мишустин, с 500 млрд до 600 млрд рублей увеличивает размер участия госкорпорации «ВЭБ.РФ» в синдицированных займах. Это поможет нарастить общее кредитование инвестиционных проектов в приоритетных секторах экономики до 6 трлн рублей.

Как отметил Михаил Мишустин на заседании кабмина, в целом программа призвана решить проблему недостаточности капитала. По ней возводят крупные объекты в газохимической промышленности, магистральной инфраструктуре, металлургии и других сферах. Они способствуют достижению национальных целей, утвержденных главой государства, развитию российских регионов и страны в целом.

«Фабрика проектного финансирования» была запущена в 2018 году, став новым механизмом привлечения инвестиций. Получить займы можно на проекты от 3 млрд рублей.