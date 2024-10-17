Акциз на сладкие напитки вырастет до 10 рублей за литр

Власти повысят акцизы на сахаросодержащие напитки с 7 до 10 рублей за литр. При этом налогом не будут облагаться соки и нектары.

Кабмин на заседании одобрил законопроект об увеличении ставки акциза на сахаросодержащие напитки. Вместо 7 рублей производителям придется заплатить 10 рублей за литр. Законопроект внесут в Госдуму в ближайшее время.

Косвенный налог не будет распространяться на соки, нектары, кисели, сиропы, морсы, молочную продукцию и напитки на растительной основе. Об этом пишет ТАСС.

«Повышение акциза на напитки с высоким содержанием сахара может позитивно повлиять на снижение их потребления, в особенности детьми и подростками, что благоприятно отразится на здоровье граждан», — сказала директор Российской детской клинической больницы Минздрава Елена Петряйкина.

С 1 июля 2023 года безалкогольные напитки с добавлением сахара облагаются акцизом в размере 7 рублей за литр. Под действие налога попадает продукция, упакованная в потребительскую тару, в составе которой есть сахар, мед, глюкоза, фруктоза, сахароза и другие подсластители.