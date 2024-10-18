Производителям могут запретить уменьшать размер упаковки

Глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов просит премьер-министра Михаила Мишустина и Генпрокурора Игоря Краснова запретить уменьшать размер упаковки при производстве значимых продуктов. В частности, речь идет о масле, молоке, сахаре, соли, чая, муке, рисе и других продуктах питания.

Сейчас для сохранения прежнего уровня цен производители уменьшают размер упаковки и массу товара. Например, вместо литровой бутылки молока продают продукт объемом от 873 до 950 мл. Об этом пишут «Известия».

«Тревогу вызывают фактически скрытые недобросовестные манипуляции по снижению массы или объема на фоне роста цен на отдельные продукты, в частности, сливочного масла. Покупатели по объективным причинам не всегда способны это обнаружить, а также определить, насколько выгодно приобретение той или иной упаковки», — сказано в обращении.

Разные виды фасовки могут ввести потребителя в заблуждении при сравнении цен и выборе выгодного предложения.

Президент «Опоры России» Александр Калинин считает, что прежде, чем вводить новые требования, нужно проконсультироваться с представителями бизнеса. Чтобы перенастроить оборудование для упаковки, придется потратить немалый бюджет на покупку нового оборудования или на перестройку уже действующих линий производства.