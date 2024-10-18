Минфин выставляет на продажу все изъятые активы

Последняя сделка по приватизации крупного бизнеса принесла бюджету больше 34 млрд рублей.

Замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что все изъятые в пользу государства активы возвращаются в оборот.

Исключение составляют только стратегические предприятия, пишет «Коммерсант».

«Большинство же объектов выставляется на продажу. Недавно по отдельному решению правительства совершена сделка по приватизации крупного актива и в федеральный бюджет дополнительно поступило 34,79 млрд рублей», — сказал Алексей Моисеев.

Сейчас на последнем этапе находится сделка по продаже шести компаний химической отрасли. Начальная цена организаций — 37,9 млрд рублей. Продажа проходит на закрытом аукционе.

Директор департамента регулирования имущественных отношений Минфина Андрей Воронцов заявил, что от приватизации бюджет получил почти 50 млрд рублей.