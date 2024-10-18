ФНС: при выборе ставки НДС нужно учитывать не только доходы, но и самые частые операции

Компания или ИП на УСН, которые обязаны исчислять и платить НДС с 1 января 2025 года, вправе применять общие ставки НДС (20%, 10%, 0%) или выбрать одну из специальных — 5% или 7%.

Последние зависят от годового дохода упрощенца – от 60 млн до 250 млн рублей и от 250 млн до 450 млн рублей соответственно.

ФНС дала совет: при выборе ставки бизнесу нужно учитывать не только свои доходы, но и то, самые частые операции. Иногда уплата НДС по ставке 20% и возможность принимать к вычету входной НДС может быть выгоднее, чем ставка 5% или 7%, но без вычета.

Над тем, как в 2025 году выбрать выгодную ставку НДС для бизнеса, сейчас задумались многие упрощенцы. Мы предусмотрели эти трудности, поэтому записали отдельный блок в онлайн-курсе «НДС: расчет, декларация, 1С» с подробным разбором изменений по НДС. Программа обновлена с учетом реформы-2025, поэтому будет полезна и компаниям на ОСНО и упрощенцам. Успейте купить онлайн-курс со скидкой 77% за 3 690 рублей!