С 2025 года отменяются повышенные ставки по УСН

ФНС напомнила, какие ставки применяются для УСН с 2025 года в связи с налоговой реформой.

Это:

6% — для объекта «доходы» (регион может своим законом понизить ставку до 1%);

15% — для объекта «доходы минус расходы» (субъекты РФ вправе понизить до 5%)

0% — для новых ИП (в течение первых двух лет после госрегистрации) в производственной, социальной и/или научной сферах, а также бытовые услуги населению и предоставление мест для временного проживания (если такая ставка установлена законом региона).

С 2025 года исключены повышенные ставки УСН 8% для объекта «доходы» и 20% для «доходы-расходы».

Их применяли упрощенцы, чьи доходы в отчетном (налоговом) периоде превысили 150 млн рублей (в 2024 году с учетом коэффициента-дефлятора 199,35 млн), но не превысили 200 млн (в 2024 году с учетом коэффициента-дефлятора 265,8 млн). И/или средняя численность работников превысила 100 человек, но не превысила 130.

Об этом сказано в п. 25 официально опубликованных Методических рекомендаций ФНС по НДС для УСН.

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