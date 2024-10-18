💡 Официально вышли Методические рекомендации ФНС по НДС для плательщиков УСН

ФНС в связи с налоговой реформой-2025 в Методических рекомендациях для бизнеса на УСН подготовила ответы на вопросы про НДС при УСН с 2025 года. Также рассмотрены жизненные ситуации налогоплательщиков и алгоритм их действий в том или ином случае, приведены примеры расчетов.

Основные вопросы, которые затронуты в методичке ФНС:

как платить НДС на УСН, если товар оплачен в 2024 году, а отгружен в 2025;

кто имеет право на вычет входного НДС;

какую ставку НДС выбрать и др.

Главное положение налоговой реформы-2025

Гласит, что с 01.01.2025 организации и ИП на УСН признаются плательщиками НДС. Освобождены от этой обязанности только те, у кого доходы за 2024 год не превысят 60 млн рублей.

Освобождение автоматическое: специально обращаться в налоговую с каким-либо заявлением не нужно.

Как и ранее, от НДС не освобождены операции, когда:

плательщик УСН является налоговым агентом по НДС;

должен уплатить НДС при ввозе товаров.

Если в 2024 году доходы не превысили 60 млн рублей, то с 1 января 2025 года НДС платить не надо. Но если в течение следующего года доход превысит отметку, уже с первого числа следующего месяца упрощенец станет плательщиком НДС.

При этом критерий в 60 млн рублей оценивается ежегодно, уточнила ФНС.

Аналогичный подход к организациям и ИП, которые будут созданы после 1 января 2025 года: действует освобождение от НДС, пока доход не превысит планку в 60 млн.

Второе главное положение налоговой реформы

Упрощенец, который обязан платить НДС с 1 января 2025 года, вправе применять общеустановленные ставки НДС (20%, 10%, 0%) или выбрать одну из специальных — 5% или 7%.

Последние зависят от годового дохода – от 60 млн до 250 млн рублей и от 250 млн до 450 млн рублей соответственно.

На наш взгляд, принципиально новых разъяснений, ФНС в этих рекомендациях не дала. Все — в рамках изменений в НК с 2025 года, внесенных федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ (о налоговой реформе) и предусмотренных законопроектом, который дополнит положения налоговой реформы-2025.

Полный текст Методических рекомендаций ФНС по НДС для УСН здесь.

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