Банкам ограничат комиссию за переводы от компаний физлицам

Сейчас предприятия вынуждены платить банкам крупное вознаграждение за перевод средств физлицам. Комиссии в сотни раз выше, чем при переводах на счета юрлиц и ИП.

В Госдуму внесли законопроект, по которому банковская комиссия за перевод физлицу от компании или ИП не должна превышать плату за такие же операции в адрес бизнеса.

Пока что на законодательном уровне подобное ограничение не установлено. Сейчас комиссия за денежные переводы от компаний физлицу может быть в сотни раз больше, чем за перечисление средств другим юрлицам или ИП.

«Реализация проектируемых законопроектом положений позволит устранить дискриминационные практики тарификации, ущемляющие интересы потребителей банковских услуг, стимулирует развитие безналичных расчетов за счет повышения их привлекательности у организаций, предпринимателей и граждан», — сказано в пояснительной записке.

Подобный законопроект уже вносили в Госдуму в 2023 году, но правительство отказалось принять поправки. Документ касался только банковских комиссий за переводы дивидендов и прочих расходов предпринимателей.