⚡️ Итоги дня: половина россиян не хочет получать меньше 50 тысяч рублей, снизились отпускные цены на яйца, а РЖД запустит дополнительные рейсы на новогодние праздники

48% россиян из городов-миллионников отказались бы от вакансии при зарплате ниже 50 тыс. рублей, еще около четверти (22%) — ниже 100 тыс. В августе 2024 года медианная зарплата в России составила 59,2 тыс. рублей.
РЖД планирует запустить на новогодние праздники 824 дополнительных рейса поездов. Общее количество рейсов на сети железных дорог в праздничные дни составит около 9,2 тыс.
С ноября РЖД начнет платить машинистам 150 тыс. рублей при устройстве на работу. Также им увеличат зарплаты на 15-20%. Размер компенсации найма жилья для работников локомотивных бригад вырастет с 70 до 100%, а размер стипендии для обучающихся на помощника машиниста — на 25%.
Владислав Бакальчук обвинил Wildberries в незаконном расторжении договора о строительстве складов с компанией «ВБ Девелопмент». Ранее представители маркетплейса сообщили, что расторгли договоры с фирмой Бакальчука по всем логистическим объектам из-за нарушения сроков.
Основательница Wildberries Татьяна Ким рассказала о попытках Владислава Бакальчука силой переписать бизнес. После заявления о разводе супруги подали иски о разделе имущества.
Минсельхоз заявил о снижении отпускных цен на куриные яйца. На 16 октября средняя отпускная цена на яйца 1 категории — 75,1 рубля за десяток, второй категории — 61 рубль.
Половина опрошенных россиян поддерживают ограничения на продажу сим-карт. Физлица могут иметь не больше 20 номеров, а иностранцы и лица без гражданства — 10. 23% респондентов признались, что будут меньше бояться звонков с неизвестных номеров. 16% полагают, что большого эффекта от новых мер не будет.
По мотивам игры «Смута» создадут интерактивную новеллу для смартфонов. Также студия «Сайберия Нова» занимается разработкой приключенческого боевика. Сюжет основан на романе Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».
Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
Комментарии1
А можно будет в Минсельхозе покупать?