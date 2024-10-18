Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: половина россиян не хочет получать меньше 50 тысяч рублей, снизились отпускные цены на яйца, а РЖД запустит дополнительные рейсы на новогодние праздники

Подготовили обзор главных событий дня — 18 октября 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • 48% россиян из городов-миллионников отказались бы от вакансии при зарплате ниже 50 тыс. рублей, еще около четверти (22%) — ниже 100 тыс. В августе 2024 года медианная зарплата в России составила 59,2 тыс. рублей.

  • РЖД планирует запустить на новогодние праздники 824 дополнительных рейса поездов. Общее количество рейсов на сети железных дорог в праздничные дни составит около 9,2 тыс.

  • С ноября РЖД начнет платить машинистам 150 тыс. рублей при устройстве на работу. Также им увеличат зарплаты на 15-20%. Размер компенсации найма жилья для работников локомотивных бригад вырастет с 70 до 100%, а размер стипендии для обучающихся на помощника машиниста  — на 25%.

  • Владислав Бакальчук обвинил Wildberries в незаконном расторжении договора о строительстве складов с компанией «ВБ Девелопмент». Ранее представители маркетплейса сообщили, что расторгли договоры с фирмой Бакальчука по всем логистическим объектам из-за нарушения сроков.

  • Основательница Wildberries Татьяна Ким рассказала о попытках Владислава Бакальчука силой переписать бизнес. После заявления о разводе супруги подали иски о разделе имущества.

  • Минсельхоз заявил о снижении отпускных цен на куриные яйца. На 16 октября средняя отпускная цена на яйца 1 категории — 75,1 рубля за десяток, второй категории — 61 рубль.

  • Половина опрошенных россиян поддерживают ограничения на продажу сим-карт. Физлица могут иметь не больше 20 номеров, а иностранцы и лица без гражданства — 10. 23% респондентов признались, что будут меньше бояться звонков с неизвестных номеров. 16% полагают, что большого эффекта от новых мер не будет.

  • По мотивам игры «Смута» создадут интерактивную новеллу для смартфонов. Также студия «Сайберия Нова» занимается разработкой приключенческого боевика. Сюжет основан на романе Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

Комментарии

1
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Минсельхоз заявил о снижении отпускных цен на куриные яйца. На 16 октября средняя отпускная цена на яйца 1 категории — 75,1 рубля за десяток, второй категории — 61 рубль.

    А можно будет в Минсельхозе покупать?