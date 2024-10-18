⚡️ Итоги дня: половина россиян не хочет получать меньше 50 тысяч рублей, снизились отпускные цены на яйца, а РЖД запустит дополнительные рейсы на новогодние праздники

48% россиян из городов-миллионников отказались бы от вакансии при зарплате ниже 50 тыс. рублей, еще около четверти (22%) — ниже 100 тыс. В августе 2024 года медианная зарплата в России составила 59,2 тыс. рублей.

РЖД планирует запустить на новогодние праздники 824 дополнительных рейса поездов. Общее количество рейсов на сети железных дорог в праздничные дни составит около 9,2 тыс.

С ноября РЖД начнет платить машинистам 150 тыс. рублей при устройстве на работу. Также им увеличат зарплаты на 15-20%. Размер компенсации найма жилья для работников локомотивных бригад вырастет с 70 до 100%, а размер стипендии для обучающихся на помощника машиниста — на 25%.

Владислав Бакальчук обвинил Wildberries в незаконном расторжении договора о строительстве складов с компанией «ВБ Девелопмент». Ранее представители маркетплейса сообщили, что расторгли договоры с фирмой Бакальчука по всем логистическим объектам из-за нарушения сроков.

Основательница Wildberries Татьяна Ким рассказала о попытках Владислава Бакальчука силой переписать бизнес. После заявления о разводе супруги подали иски о разделе имущества.

Минсельхоз заявил о снижении отпускных цен на куриные яйца. На 16 октября средняя отпускная цена на яйца 1 категории — 75,1 рубля за десяток, второй категории — 61 рубль.

Половина опрошенных россиян поддерживают ограничения на продажу сим-карт. Физлица могут иметь не больше 20 номеров, а иностранцы и лица без гражданства — 10. 23% респондентов признались, что будут меньше бояться звонков с неизвестных номеров. 16% полагают, что большого эффекта от новых мер не будет.