Для принудительного исключения ИП из ЕГРИП должны соблюдаться два условия

УФНС напомнило, что недействующих индивидуальных предпринимателей по решению налогового органа исключают из ЕГРИП.

ФНС имеет право в одностороннем порядке исключать ИП из Единого госреестра индивидуальных предпринимателей – ЕГРИП в соответствии с федеральным законом от 02.11.2023 № 519-ФЗ о госрегистрации.

После исключения повторно зарегистрироваться как ИП можно только через три года.

Основания исключения из ЕГРИП такие, и должны выполняться одновременно:

в течение 15 последних месяцев ИП не сдавал отчетность по налогам и сборам или прошло 15 месяцев после окончания действия патента ИП;

у ИП есть задолженность по налогам и сборам.

Если у ИП задолженность перед бюджетом, но при этом он сдавал декларации в срок, из реестра его исключить нельзя. Также это невозможно, если он не отчитывался, но налоги и взносы платил вовремя.

По закону налоговый орган сначала принимает решение о предстоящем исключении недействующего ИП, затем оно публикуется в официальным «Вестнике государственной регистрации». Так уведомляется не только недействующий ИП, но и заинтересованные лица.

ИП может проверить информацию об исключении его из ЕГРИП на сайте Вестника. Для этого в поисковую строку надо ввести свой ИНН.

Если налоговая внесла запись о предстоящем исключении ИП из ЕГРИП, а предприниматель планирует дальше заниматься бизнесом, то в течение месяца после публикации в Вестнике можно подать возражение или мотивированное заявление на предстоящее исключение.

Если такого заявления не было, налоговый орган в течение двух недель принимает решение об исключении недействующего ИП из ЕГРИП. Это позволяет прекратить:

начисление страховых взносов, которые необходимо уплачивать независимо от того, ведет предприниматель деятельность или нет;

обязанность по сдаче любых видов отчетности.

УФНС обратило внимание, что принудительное исключение ИП из ЕГРИП не освобождает от уплаты имеющейся задолженности.

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