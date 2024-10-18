В Госдуме призвали радоваться повторной рассылке электронных повесток

Московские призывники в дополнение к бумажной повестке от военкомата начали массово получать электронные. Так проходят тесты новой системы цифрового воинского учета.

Жители Москвы призывного возраста начали повторно получать электронные повестки. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов объяснил это тестированием, а также призвал москвичей не переживать, а радоваться тому — что система начала работать.

В этот осенний призыв основной документ для явки в военкомат — бумажная повестка. Дополнительно рассылают электронные уведомления, чтобы проверить работу сервиса по рассылке. Об этом пишет RTVI.

«До 1 января 2025 года, пока не будет создан и передан в ведение Министерства обороны информационный ресурс военнообязанных, будет тестовый режим. Чего переживать? Радоваться надо!», — заявил Картаполов.

Единый реестр электронного воинского учета тестируется только в трех регионах РФ: Рязанской области, Марий Эл и на Сахалине.

Пока о запуске электронных повесток не объявили официально, они не имеют юридической силы.