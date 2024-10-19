Жители страны держат в долгосрочных инвестициях только 18% активов

Зампред правления Совкомбанка Михаил Автухов рассказал, что финансовые активы семей составляют примерно 12 трлн рублей, но долгосрочными инвестициями можно считать меньше 18% таких активов.

Чем больше будет долгосрочных инвестиций, тем более гибким станет рынок капитала, а значит он сможет лучше адаптироваться к переменам. Перемещение нескольких трлн рублей из краткосрочных депозитов в инвестиции изменит капитализацию фондового рынка.

«Большая часть приходится на наличную валюту, депозиты, счета эскроу, облигации. Менее 18% — акции, ПИФы и пенсионные резервы, которые в разной степени можно считать долгосрочными инвестициями», — сказал Автухов.

Сейчас активными инвестициями занимаются около 3 млн россиян, а средний чек их вложений невысок.