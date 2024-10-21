У БРИКС будет своя инвестплатформа и альянс искусственного интеллекта

Осмотр состоялся после пленарного заседания Делового форума БРИКС. Пояснения главе государства давал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Президенту представили совместные проекты РФПИ и стран БРИКС, включая экспонаты двух компаний фонда, которые используют ИИ в своих передовых разработках.
Свою продукцию, в частности, показала компания NtechLab, которая занимается видеоаналитикой на базе искусственного интеллекта, разрабатывает системы биометрической идентификации и распознавания лиц. NtechLab реализовала масштабные проекты в 34 странах и 62 регионах России. Компания готовит решения для «умных» городов, здравоохранения, промышленности, транспорта и других сфер. Технологии NtechLab уже использовались во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.
В год председательства России в БРИКС РФПИ предложил создать инвестиционную платформу объединения, которая позволит кратно увеличить взаимные инвестиции между странами-членами, а также альянс искусственного интеллекта БРИКС для обеспечения технологического лидерства объединения в этой сфере. Инициативы уже поддержаны ключевыми участниками Делового совета БРИКС.
Заявлено, что РФПИ активно развивает сотрудничество со странами объединения по направлению ИИ. В частности, фонд взаимодействует с КНР в области аналитики больших данных и компьютерного зрения, с ОАЭ – по автоматизации нефтегазодобычи, с Индией – в решениях для сельского хозяйства.
Начать дискуссию