Экологическое законодательство

Объекты, оказывающие наибольшее влияние на окружающую среду, до 01.01.2025 должны получить комплексные экологические разрешения

Заместитель председателя Правительства Дмитрий Патрушев провел совещание по вопросам получения комплексных экологических разрешений (КЭР), подтверждающих выполнение требований в сфере охраны окружающей среды.

В мероприятии приняли участие представители Минприроды, Минпромторга, Минсельхоза, Минстроя, Минэнерго, Росприроднадзора, исполнительных органов региональной власти.

Отмечено, объекты, оказывающие наибольшее влияние на окружающую среду, до 1 января 2025 года должны получить комплексные экологические разрешения. На сегодня в целом по стране их порядка 6 тысяч. Патрушев обратил внимание на необходимость ускорить работу по получению КЭР.

По словам вице-премьера, Минприроды и Росприроднадзор не первый год активно ведут разъяснительную работу по их получению. Также с прошлого года на площадке Минприроды действует отдельный межведомственный штаб для решения оперативных вопросов. Кроме того, Росприроднадзор с начала 2024 года подключает специалистов из соседних регионов к рассмотрению заявок от субъектов, где проходит массовая подача.

«Правительство со своей стороны принимает меры для упрощения процедур. Сейчас разрабатывается постановление, которое вдвое сократит срок выдачи разрешений, а также позволит корректировать заявки в процессе обработки», – подчеркнул Патрушев.

Сроки получения КЭР неоднократно переносились, и в случае продолжения работы без разрешительной документации после 1 января 2025 года для таких предприятий предусмотрены штрафы.

Патрушев призвал уделять особое внимание своевременному получению КЭР социально значимыми организациями, чтобы не допустить сбоев в их работе.

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