Объекты, оказывающие наибольшее влияние на окружающую среду, до 01.01.2025 должны получить комплексные экологические разрешения

В мероприятии приняли участие представители Минприроды, Минпромторга, Минсельхоза, Минстроя, Минэнерго, Росприроднадзора, исполнительных органов региональной власти.

Отмечено, объекты, оказывающие наибольшее влияние на окружающую среду, до 1 января 2025 года должны получить комплексные экологические разрешения. На сегодня в целом по стране их порядка 6 тысяч. Патрушев обратил внимание на необходимость ускорить работу по получению КЭР.

По словам вице-премьера, Минприроды и Росприроднадзор не первый год активно ведут разъяснительную работу по их получению. Также с прошлого года на площадке Минприроды действует отдельный межведомственный штаб для решения оперативных вопросов. Кроме того, Росприроднадзор с начала 2024 года подключает специалистов из соседних регионов к рассмотрению заявок от субъектов, где проходит массовая подача.

«Правительство со своей стороны принимает меры для упрощения процедур. Сейчас разрабатывается постановление, которое вдвое сократит срок выдачи разрешений, а также позволит корректировать заявки в процессе обработки», – подчеркнул Патрушев.

Сроки получения КЭР неоднократно переносились, и в случае продолжения работы без разрешительной документации после 1 января 2025 года для таких предприятий предусмотрены штрафы.

Патрушев призвал уделять особое внимание своевременному получению КЭР социально значимыми организациями, чтобы не допустить сбоев в их работе.