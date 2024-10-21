Минфин и ЦБ разрабатывают целевые показатели развития для исламского банкинга

Говоря об эксперименте по развитию партнерского финансирования, Яковлев отметил, что «отрасль исламского банкинга или партнерского финансирования формировалась долгие годы. Поэтому для того, чтобы правильно и системно имплементировать нормы, которые уже признаны на международном уровне, и был выбран формат эксперимента. Для его успешного проведения нужно ставить какие-то показатели и цифры. Эти метрики должны в совокупности характеризовать то, как у нас развивается в целом данная отрасль».

По его словам, сейчас разрабатывается акт Правительства в котором будут отражены метрики и мониторинговые показатели по рынку партнерских финансов, на что можно ориентироваться.

«На сегодняшний день мы для себя поставили совместно с Банком России и участниками рынка задачу реализовать за год ключевые направления. Во-первых, это популяризация этого продукта, развитие финансовой грамотности. Потому что сегодня, даже с точки зрения терминологии, многие нас спрашивают про исламский банкинг и партнерское финансирование — тождественные понятия эти, либо они чем-то различаются?», — прокомментировал Яковлев.

Он также рассказал, что большая работа будет проведена в том числе в сфере финансовой грамотности. Например, скоро будет запущен раздел по партнерским финансам на портале «Мои финансы» — это федеральный ресурс по финансовой грамотности. Будет уделяться внимание образованию и подготовке специалистов в этой сфере.

«Далее это законодательные изменения. И конечно, стоит нам отдельно поработать вопрос стандартизации таких продуктов, потому что уже есть наработанная практика, которую можно было бы имплементировать в наше регулирование, чтобы это был рабочий институт, признаваемый всеми», — сказал Яковлев.