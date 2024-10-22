Не все методы налоговой оптимизации хороши: есть топ опасных схем

Законные методы налоговой оптимизации помогают помогают снизить налоговую нагрузку. В первую очередь, это налоговые льготы, освобождения и другие законные преимущества, которые можно и нужно использовать.
Оптимизация налогов возможна:
на ОСНО — в части налога на прибыль, налога на имущество, НДС.
на УСН — это налоговые каникулы, регионы со льготными ставками по упрощенке, уменьшение налога на страховые взносы, перечень расходов на УСН.
отдельно зарплатных налогов и страховых взносов — это работа с ИП и самозанятыми, аутсорсинговые услуги, льготные ставки страховых взносов.
На фоне этих возможностей есть топ опасных схем оптимизации.
А в свете налоговой реформы-2025 оптимизация приобретает новые контуры.
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Комментарии2
Пу!
И не всё коту масленица.