Не все методы налоговой оптимизации хороши: есть топ опасных схем

Каждый налогоплательщик стремится снизить налоговые платежи в бюджет и увеличить финансовый результат. Поэтому важно знать все методы налоговой оптимизации.

Законные методы налоговой оптимизации помогают помогают снизить налоговую нагрузку. В первую очередь, это налоговые льготы, освобождения и другие законные преимущества, которые можно и нужно использовать.

Оптимизация налогов возможна:

на ОСНО — в части налога на прибыль, налога на имущество, НДС.

на УСН — это налоговые каникулы, регионы со льготными ставками по упрощенке, уменьшение налога на страховые взносы, перечень расходов на УСН.

отдельно зарплатных налогов и страховых взносов — это работа с ИП и самозанятыми, аутсорсинговые услуги, льготные ставки страховых взносов.

На фоне этих возможностей есть топ опасных схем оптимизации.

А в свете налоговой реформы-2025 оптимизация приобретает новые контуры.

Узнайте, какие методы налоговой оптимизации сейчас работают, а также топ опасных схем, чтобы не увеличивать свои налоговые риски. Приходите на вебинар «Все методы налоговой оптимизации». Он состоится 29 октября в 11:00 мск!

Спикер — Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.

Ждем вас на вебинаре 29 октября в 11:00 мск!