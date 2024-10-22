Особые экономические зоны (ОЭЗ), территории опережающего развития (ТОР), свободные экономические зоны (СЭЗ)

Правительство расширило границы ТОР «Якутия»

Границы территории опережающего развития (ТОР) «Якутия» на Дальнем Востоке будут расширены для реализации инвестиционного проекта по строительству тепловой электростанции.

Постановление об этом от 19.10.2024 № 1402 подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Сайт кабмина поясняет, что в границы ТОР будут включены земельные участки общей площадью более 93 тыс. га на территории Ленского и Мирнинского районов республики Саха (Якутия). Они необходимы для строительства Новоленской теплоэлектростанции и магистрального газопровода, который будет снабжать ее топливом.

Строительство ТЭС и магистрального газопровода планируют завершить в 2029 году. Реализация проекта позволит создать около 450 рабочих мест и привлечь более 230 млрд рублей частных инвестиций.

Компаниям-резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе процедура свободной таможенной зоны.

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