Правительство расширило границы ТОР «Якутия»

Границы территории опережающего развития (ТОР) «Якутия» на Дальнем Востоке будут расширены для реализации инвестиционного проекта по строительству тепловой электростанции.

Постановление об этом от 19.10.2024 № 1402 подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Сайт кабмина поясняет, что в границы ТОР будут включены земельные участки общей площадью более 93 тыс. га на территории Ленского и Мирнинского районов республики Саха (Якутия). Они необходимы для строительства Новоленской теплоэлектростанции и магистрального газопровода, который будет снабжать ее топливом.

Строительство ТЭС и магистрального газопровода планируют завершить в 2029 году. Реализация проекта позволит создать около 450 рабочих мест и привлечь более 230 млрд рублей частных инвестиций.

Компаниям-резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе процедура свободной таможенной зоны.