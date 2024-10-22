Кабмину пришлось дополнительно профинансировать три программы льготных ипотек

Правительство РФ дополнительно выделило почти полтриллиона рублей на субсидирование льготных ипотечных программ.

На субсидирование процентной ставки по программам «Семейная ипотека», «Дальневосточная и арктическая ипотека», а также «Льготная ипотека» из резервного фонда кабмина будет дополнительно направлено 446,9 млрд рублей. Распоряжение об этом от 18.10.2024 № 2904-р подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Из выделенной суммы 142 млрд рублей пойдет на субсидирование «Семейной ипотеки». Это даст возможность сохранить льготную ипотечную программу со ставкой 6% для имеющих детей.

Еще 35,1 млрд предусмотрены для «Дальневосточной и арктической ипотеки» по льготной ставке 2%.

И около 269,8 млрд рублей пойдет на субсидирование процентной ставки по ранее выданным кредитам в рамках программы «Льготная ипотека».

Кабмин объяснил, что необходимость выделения дополнительного финансирования связана в том числе с повышением ключевой ставки Банка России.

Ранее мы писали, что по словам Марат Хуснуллина, несмотря на непростую обстановку, идет активная выдача ипотечных кредитов.