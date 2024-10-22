Т-Банк открыл для бизнеса возможность инвестирования в акции российских компаний

Т-Бизнес запустил инвестиции в акции на платформе «Инвестиции для бизнеса».

Об этом объявлено на второй крупнейшей образовательной онлайн-конференции по финансам и инвестициям «Толк».

Теперь на платформе «Инвестиции для бизнеса» у юрлиц есть простой и быстрый доступ ко всем основным финансовым инструментам Московской биржи, популярным и среди частных инвесторов.

Бизнес сможет купить долю в других компаниях в несколько кликов в личном кабинете клиента Т-Бизнеса — без установки торговых терминалов или бумажных поручений.

Т-Банк назвал преимущества инвестиций в акции на платформе «Инвестиции для бизнеса»:

Инвестиции в акции позволяют акционерам участвовать в росте стоимости бизнеса компании-эмитента. Компания-инвестор при этом сможет получать дополнительный доход в виде дивидендов.

Акции могут быть проданы в любой момент, что означает гибкость в управлении активами.

На платформе «Инвестиции для бизнеса» можно приобрести акции компаний из разных отраслей. Это позволяет диверсифицировать портфель компании-инвестора, минимизировать риски и увеличить доходность.

По запросу клиента финансовые аналитики Т-Банка бесплатно предоставят инвестиционные рекомендации по формированию портфеля с учетом задач бизнеса и риск-профиля компании-инвестора.

В 2025 году клиентам платформы «Инвестиции для бизнеса» станет доступна маржинальная торговля — когда компания-инвестор может «заложить» купленные акции и получить заем. Полученные таким образом средства можно использовать для любых корпоративных целей — от расширения бизнеса до покупки новых активов.

«Мы хотим сделать инвестиции для бизнеса такими же удобными и простыми, как когда-то сделали для частных инвесторов. У нас это получается. Мы создали продукт для юридических лиц по работе на бирже „Инвестиции для бизнеса“, и уже сейчас 60% компаний на бирже — наши клиенты. Мы даем бизнесу доступ к биржевым овернайтам, облигациям, валюте, фондам — и все это прямо в личном кабинете Т-Бизнеса. А сейчас запускаем торговлю акциями», — заявил директор Т-Инвестиций Дмитрий Панченко.

Есть следующие возможности для покупки акций на платформе «Инвестиции для бизнеса»:

На платформе компании-инвесторы могут купить или продать акции российских крупнейших и наиболее надежных компаний, который торгуются на Московской бирже.

В личном кабинете можно отфильтровать ценные бумаги по различным параметрам, включая эмитента, стоимость и доходность за день или за год. При этом нет необходимости обращаться к сторонним скринерам .

По каждой доступной бумаге можно посмотреть динамику цен за разные периоды, показатели компании-эмитента, а также информацию о размере дивидендов и датах их выплат.

Нужное количество акций можно купить или продать по текущей рыночной цене или установить лимитную заявку.

Комиссия при покупке и продаже акций отображается в личном кабинете.

Нет минимального объема покупки : компании могут приобрести даже одну акцию, что облегчает доступ к рынку.

Круглосуточный доступ к личному кабинету. Клиентам платформы не нужно устанавливать торговый терминал или звонить менеджеру для совершения сделок.

Необходимая для бухгалтерского учета отчетность формируется в пару кликов, ее можно скачать в личном кабинете в любой момент.

Открыть брокерский счет на платформе «Инвестиции для бизнеса» можно бесплатно всего за 30 минут.