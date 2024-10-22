Т-Банк открыл для бизнеса возможность инвестирования в акции российских компаний

Об этом объявлено на второй крупнейшей образовательной онлайн-конференции по финансам и инвестициям «Толк».
Теперь на платформе «Инвестиции для бизнеса» у юрлиц есть простой и быстрый доступ ко всем основным финансовым инструментам Московской биржи, популярным и среди частных инвесторов.
Бизнес сможет купить долю в других компаниях в несколько кликов в личном кабинете клиента Т-Бизнеса — без установки торговых терминалов или бумажных поручений.
Т-Банк назвал преимущества инвестиций в акции на платформе «Инвестиции для бизнеса»:
Инвестиции в акции позволяют акционерам участвовать в росте стоимости бизнеса компании-эмитента. Компания-инвестор при этом сможет получать дополнительный доход в виде дивидендов.
Акции могут быть проданы в любой момент, что означает гибкость в управлении активами.
На платформе «Инвестиции для бизнеса» можно приобрести акции компаний из разных отраслей. Это позволяет диверсифицировать портфель компании-инвестора, минимизировать риски и увеличить доходность.
По запросу клиента финансовые аналитики Т-Банка бесплатно предоставят инвестиционные рекомендации по формированию портфеля с учетом задач бизнеса и риск-профиля компании-инвестора.
В 2025 году клиентам платформы «Инвестиции для бизнеса» станет доступна маржинальная торговля — когда компания-инвестор может «заложить» купленные акции и получить заем. Полученные таким образом средства можно использовать для любых корпоративных целей — от расширения бизнеса до покупки новых активов.
«Мы хотим сделать инвестиции для бизнеса такими же удобными и простыми, как когда-то сделали для частных инвесторов. У нас это получается. Мы создали продукт для юридических лиц по работе на бирже „Инвестиции для бизнеса“, и уже сейчас 60% компаний на бирже — наши клиенты. Мы даем бизнесу доступ к биржевым овернайтам, облигациям, валюте, фондам — и все это прямо в личном кабинете Т-Бизнеса. А сейчас запускаем торговлю акциями», — заявил директор Т-Инвестиций Дмитрий Панченко.
Есть следующие возможности для покупки акций на платформе «Инвестиции для бизнеса»:
На платформе компании-инвесторы могут купить или продать акции российских крупнейших и наиболее надежных компаний, который торгуются на Московской бирже.
В личном кабинете можно отфильтровать ценные бумаги по различным параметрам, включая эмитента, стоимость и доходность за день или за год. При этом нет необходимости обращаться к сторонним скринерам.
По каждой доступной бумаге можно посмотреть динамику цен за разные периоды, показатели компании-эмитента, а также информацию о размере дивидендов и датах их выплат.
Нужное количество акций можно купить или продать по текущей рыночной цене или установить лимитную заявку.
Комиссия при покупке и продаже акций отображается в личном кабинете.
Нет минимального объема покупки: компании могут приобрести даже одну акцию, что облегчает доступ к рынку.
Круглосуточный доступ к личному кабинету. Клиентам платформы не нужно устанавливать торговый терминал или звонить менеджеру для совершения сделок.
Необходимая для бухгалтерского учета отчетность формируется в пару кликов, ее можно скачать в личном кабинете в любой момент.
Открыть брокерский счет на платформе «Инвестиции для бизнеса» можно бесплатно всего за 30 минут.
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