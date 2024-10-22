Минфин, Финуниверситет и Гознак будут вместе готовить IT-специалистов по цифровизации общественных финансов

Первый замминистра финансов Ирина Окладникова, ректор Финансового университета Станислав Прокофьев и гендиректор АО «Гознак» Аркадий Трачук подписали на МФФ-2024 трехстороннее соглашение о создании IT-инкубатора.

На базе IT-инкубатора построят образовательные программы колледжа, бакалавриата и магистратуры.

Минфин и Гознак будут сопровождать учебный процесс, предоставлять методологические и информационные материалы для обучения, а также экспертов, которые в качестве наставников будут сопровождать учащихся во время стажировки.

Заявлено, что студенты программ IT-инкубатора смогут пройти стажировку в Минфине и Гознаке.

Уже с младших курсов они смогут принимать участие в работе по развитию и сопровождению государственных информационных систем. Таким образом, к окончанию обучения будет сформирован набор знаний и компетенций, необходимый для старта успешной карьеры, в том числе в Минфине.