Минфин, Финуниверситет и Гознак будут вместе готовить IT-специалистов по цифровизации общественных финансов

На базе IT-инкубатора построят образовательные программы колледжа, бакалавриата и магистратуры.
Минфин и Гознак будут сопровождать учебный процесс, предоставлять методологические и информационные материалы для обучения, а также экспертов, которые в качестве наставников будут сопровождать учащихся во время стажировки.
Заявлено, что студенты программ IT-инкубатора смогут пройти стажировку в Минфине и Гознаке.
Уже с младших курсов они смогут принимать участие в работе по развитию и сопровождению государственных информационных систем. Таким образом, к окончанию обучения будет сформирован набор знаний и компетенций, необходимый для старта успешной карьеры, в том числе в Минфине.
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