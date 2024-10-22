Шесть регионов получат дополнительное финансирование на соцразвитие

По поручению Владимира Путина Правительство направит дополнительное финансирование на социально-экономическое развитие Донецкой и Луганской народных республик, Карелии, Чечни, а также Запорожской и Херсонской областей.

На основания распоряжений, подписанных Михаилом Мишустиным, кабмин направит более 9,2 млрд рублей на мероприятия по социально-экономическому развитию этих регионов.

«Они смогут использовать ресурсы на обеспечение сбалансированности своих бюджетов, чтобы решить ряд значимых задач для жизни граждан. В том числе – помочь местному здравоохранению, жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленному комплексу и другим направлениям», – уточнил председатель Правительства.

Средства, в частности, пойдут на восстановление и социально-экономическое развитие новых регионов. На это распределено более 3,4 млрд рублей. Федеральное финансирование предназначено для поддержки работы котельных и систем водоснабжения, а также на реализацию других востребованных мер в этой отрасли, чтобы местные жители были обеспечены всеми базовыми коммунальными услугами без перебоев.

Кроме того, на поддержание стабильной работы системы здравоохранения в Херсонской области направлено более 993 млн рублей.

В Карелию и Чечню на социально значимые расходы из резервного фонда Правительства направлено порядка 3,5 млрд рублей.