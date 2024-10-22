Замглавы Минфина: любое повышение налогов сложно признать справедливым в момент принятия таких решений

Такое заявление замминистра финансов Алексей Сазанов сделал в рамках Московского финансового форума (МФФ-2024) при обсуждении администрирования налоговых изменений с 2025 года.

По словам Сазанова, оценить любое повышение налогов можно лишь по прошествии времени — проанализировав, насколько эффективно такие меры сработали для экономики и как государство распорядилось полученными дополнительными средствами.

«Повышение налогов не может вызвать положительной реакции — кто-то будет недоволен больше, кто-то меньше. Наша задача с ФНС — выбрать наилучшее из худшего. При этом справедливость налоговых мер необходимо оценивать не в моменте, а спустя несколько лет. Только тогда можно будет ответить на вопрос, правильно ли мы все сделали и удалось ли достичь поставленных целей: экономического роста, роста зарплат и так далее. Сейчас мы обеспечиваем доходами общие задачи, которые необходимо решить нашей стране», — подчеркнул Сазанов.

Руководитель ФНС Даниил Егоров также отметил: «С одной стороны, в налогах мы сейчас пытаемся отразить, что наше общество считает справедливым. С другой — мы должны понимать текущую ситуацию. И перераспределяющая функция бюджета сейчас востребована как никогда. А третья, не менее важная вещь, что есть еще теория налогов, которая требует к себе уважительного отношения, иначе мы не выполним первую и вторую задачи. Совместить эти три плоскости — трудная задача».

Он рассказал, что в ближайшее время ведомство примет 32 нормативных акта для реализации изменений на УСН с введением НДС, беззаявительной амнистию для отказавшегося от дробления бизнеса, введения многоступенчатой прогрессивной шкалы НДФЛ и сокращения налоговой нагрузки на семьи с детьми

«Нам всем надо серьезно готовиться. Мы все сидим в информационных системах. Это все надо серьезно перестраивать, чтобы и Служба, и налогоплательщики были к этому готовы», — пояснил Егоров.

Говоря о том, что еще нужно донастроить, Президент РСПП Александр Шохин призвал «довести до автоматизма» федеральный инвестиционный налоговый вычет и определить критерии инвестиций, подпадающих под него.

В свою очередь, председатель «Деловой России» Алексей Репик сказал, что пора вернуться к логике налогообложения вкладов в имущество компании.

«Считаю, что здесь курсом на справедливость было бы разрешение физлицам уменьшить доходы от реализации доли участия акций на величину внесенного вклада в имущество. Это поставит физические и юридические лица в равные условия и позволит поощрять инвестиционную деятельность», — заявил Репик.

Президент «ОПОРЫ России» Александр Калинин сообщил, что Минфин поддержал предложение его объединения расширить географию применения режима АУСН с 1 января 2025 года.

«АУСН особенно подходит самозанятым, которые не могут решиться стать индивидуальными предпринимателями. Кроме того, спецрежим дает отличную возможность работать в статусе ИП и при этом не тратить время и усилия на бухгалтерскую отчетность, так как вся налоговая документация ведется автоматически», — отметил Калинин.

Особое внимание участники обсуждения уделили введению НДС с оборота 60 млн рублей для плательщиков УСН. Алексей Сазанов подчеркнул, что, несмотря на то что принятые меры могут показаться достаточно резкими, они правильны с методологической точки зрения.

Чтобы равномерно распределить бремя НДС по всей цепочке создания добавленной стоимости, необходимо, чтобы плательщиков НДС было больше. Только тогда каждое последующее звено будет стремиться быть в обороте, чтобы принимать входящий НДС к вычету, объяснил Сазанов.

«Если посмотреть на системы взимания НДС в развитых странах, нигде нет таких запредельных лимитов по неплательщикам НДС, как у нас, потому что они уже прошли этот путь и поняли, что для достижения полноты уплаты НДС должно быть минимизировано количество неплательщиков НДС», — добавил замминистра.

Он напомнил: для микробизнеса, у которого нет большого входящего НДС, действуют специальные налоговые режимы, на которых НДС не уплачивается.

Сазанов подытожил, что через год можно будет проанализировать практику уплаты НДС упрощенцами и при необходимости донастроить систему: «мы открыты к диалогу».