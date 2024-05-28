Обзор сервисов по работе с самозанятыми, физлицами и ИП 2024. Поиск исполнителей, документы, проверки, расчеты

Платформа для безопасного сотрудничества с внештатными исполнителями. С помощью Консоль.Про компании, которые сотрудничают с самозанятыми, ИП и физлицами без статуса, автоматизируют документооборот и минимизируют риски со стороны ФНС.

Основные возможности сервиса

Консоль.Про самостоятельно заводит ваших исполнителей на платформу и формирует им и компании простую электронную подпись (ПЭП). С помощью нее можно законно подписывать документы, необходимые для сотрудничества, онлайн.

Компания может подписывать с исполнителями все документы в электронном виде: договоры, дополнительные соглашения, акты. Задания каждому внештатнику выставляются прямо на платформе и там же принимаются. Есть функционал для массовых и личных выплат. Чеки от самозанятых формируются автоматически и автоматически передаются заказчику.

Консоль.Про предоставляет шаблоны безрисковых договоров и формулировки для заданий, актов и чеков самозанятых. Это нужно, чтобы у компании был полный пакет документов по внештатникам для ФНС и в документах не было ошибок, которые могут привести к переквалификации правоотношений в трудовые.

Техподдержка работает 24/7 и отвечает на все вопросы компаний и их исполнителей, даже если они не граждане РФ и плохо говорят на русском языке.

Специальные опции

Консоль.Про интегрируется по API со всеми популярными сервисами и программами, которыми пользуются компании, включая «1С». Есть возможность создать White Label платформу, чтобы исполнители и сотрудники работали в системе под брендом компании.

Для исполнителей есть проверка благонадежности и безопасности сотрудничества. Платформа проверяет внештатников по всем открытым базам: ГИБДД, ФССП, ФНС и другим. В результате компании получают отчет, насколько с исполнителем надежно сотрудничать, можно ли ему доверить управление автотранспортом, нет ли налоговых рисков.

Юристы Консоль.Про проводят для компаний «Анализ рисков» — это комплексная проверка процессов сотрудничества с внештатниками. Специалисты проверяют всё: от объявлений о поиске исполнителей до договоров, актов и системы оплаты. Смотрят, как выстроены само сотрудничество: нет ли признаков трудовых правоотношений. В итоге компания получает заключение и дорожную карту по устранению рисков переквалификации, если юристы их находят.

Для компаний, которые работают как витрина, например, для маркетплейсов, разработана система сотрудничества с исполнителями по агентской схеме. Через платформу компании заключают договор с продавцами и получают от них вознаграждение только за агентские услуги. Это дает возможность не платить налог с каждой продажи дважды.

Платформа гибкая. С помощью Консоль.Про компания может сотрудничать с любым количеством разных исполнителей в разных статусах: ИП, самозанятыми, физлицами без статуса. Под каждый тип исполнителей и вид оказываемых услуг у компании будет свой сценарий онбординга, чтобы подключение нового исполнителя занимало максимум 15 минут.

Стоимость услуг

Стоимость зависит от числа активных исполнителей и варьируется от 1-3% от суммы выплат при количестве исполнителей до 250. Компании-заказчику предложат оптимальный тарифный план, который зависит от запроса.

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