Обзор сервисов по работе с самозанятыми, физлицами и ИП 2024. Поиск исполнителей, документы, проверки, расчеты

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Консоль.Про
Платформа для безопасного сотрудничества с внештатными исполнителями. С помощью Консоль.Про компании, которые сотрудничают с самозанятыми, ИП и физлицами без статуса, автоматизируют документооборот и минимизируют риски со стороны ФНС.
Основные возможности сервиса
Консоль.Про самостоятельно заводит ваших исполнителей на платформу и формирует им и компании простую электронную подпись (ПЭП). С помощью нее можно законно подписывать документы, необходимые для сотрудничества, онлайн.
Компания может подписывать с исполнителями все документы в электронном виде: договоры, дополнительные соглашения, акты. Задания каждому внештатнику выставляются прямо на платформе и там же принимаются. Есть функционал для массовых и личных выплат. Чеки от самозанятых формируются автоматически и автоматически передаются заказчику.
Консоль.Про предоставляет шаблоны безрисковых договоров и формулировки для заданий, актов и чеков самозанятых. Это нужно, чтобы у компании был полный пакет документов по внештатникам для ФНС и в документах не было ошибок, которые могут привести к переквалификации правоотношений в трудовые.
Техподдержка работает 24/7 и отвечает на все вопросы компаний и их исполнителей, даже если они не граждане РФ и плохо говорят на русском языке.
Специальные опции
Консоль.Про интегрируется по API со всеми популярными сервисами и программами, которыми пользуются компании, включая «1С». Есть возможность создать White Label платформу, чтобы исполнители и сотрудники работали в системе под брендом компании.
Для исполнителей есть проверка благонадежности и безопасности сотрудничества. Платформа проверяет внештатников по всем открытым базам: ГИБДД, ФССП, ФНС и другим. В результате компании получают отчет, насколько с исполнителем надежно сотрудничать, можно ли ему доверить управление автотранспортом, нет ли налоговых рисков.
Юристы Консоль.Про проводят для компаний «Анализ рисков» — это комплексная проверка процессов сотрудничества с внештатниками. Специалисты проверяют всё: от объявлений о поиске исполнителей до договоров, актов и системы оплаты. Смотрят, как выстроены само сотрудничество: нет ли признаков трудовых правоотношений. В итоге компания получает заключение и дорожную карту по устранению рисков переквалификации, если юристы их находят.
Для компаний, которые работают как витрина, например, для маркетплейсов, разработана система сотрудничества с исполнителями по агентской схеме. Через платформу компании заключают договор с продавцами и получают от них вознаграждение только за агентские услуги. Это дает возможность не платить налог с каждой продажи дважды.
Платформа гибкая. С помощью Консоль.Про компания может сотрудничать с любым количеством разных исполнителей в разных статусах: ИП, самозанятыми, физлицами без статуса. Под каждый тип исполнителей и вид оказываемых услуг у компании будет свой сценарий онбординга, чтобы подключение нового исполнителя занимало максимум 15 минут.
Стоимость услуг
Стоимость зависит от числа активных исполнителей и варьируется от 1-3% от суммы выплат при количестве исполнителей до 250. Компании-заказчику предложат оптимальный тарифный план, который зависит от запроса.
ЯЗАНЯТ
Объединяет бизнес и самозанятых. С помощью сервиса можно: найти исполнителей и задания, заключать договоры, проводить разовые и массовые выплаты, обмениваться чеками, актами, оплачивать налоги в рамках одной платформы.
Основные возможности сервиса
Подключение или поиск исполнителей (самозанятых).
Проверка самозанятых, контроль лимитов.
Электронный документооборот.
Массовые и разовые выплаты.
Налоговая копилка.
Работа с реестрами, Модуль 1С.
Персональный менеджер.
Налоговые и юридические консультации.
Официальный оператор, зарегистрированный в ФНС.
Специальные опции
Самая низкая комиссия на рынке.
Стоимость услуг
Комиссия за выплаты исполнителям для бизнеса — 0,5%.
ONE2WORK
Платформа для автоматизации бизнеса и управления штатным и внештатным персоналом в любом городе России.
Основные возможности сервиса
Публикация заявки с широкими опциями: объём и детали работы, сумма оплаты, необходимые для работы документы (медицинская книжка, водительские права и т.д.). Откликнуться смогут только кандидаты с полным пакетом документов.
Проверка исполнителя осуществляется ONE2WORK. Исполнители могут откликаться на задания только после проверки документов и подтверждения статуса самозанятого.
Просмотр откликов и выбор среди кандидатов с высоким рейтингом и положительными отзывами.
Заявка доступна для всех исполнителей платформы, если к установленному времени нет подходящего исполнителя — тогда к поиску подключается наш колл-центр.
Специальные опции
Моментальные массовые выплаты в один клик исполнителям на карту любых банков (РФ 24/7), через СБП, по номеру карты, по расчётному счёту.
Экономия на штате обрабатывающем бумажные документы — с ONE2WORK их не надо распечатывать, упаковывать и передавать с курьером. Получение и отправка в удобное время без посещения офиса.
Автоматическое формирование документации, и хранение в электронном виде.
Создание реестра выплат — вручную или при помощи импорта таблицы.
Возможность интеграции с учётно-аналитическими, учётно-бухгалтерскими системами (API).
Оказание комплексной юридической и бухгалтерской поддержки.
Контроль перемещения исполнителя, прихода и ухода с территории.
Стоимость услуг
Бесплатное подключение к сервису. Абонентской платы нет. Комиссия взимается в момент транзакции.
Qugo
Онлайн-платформа для работы с физлицами по договорам ГПХ, самозанятыми и ИП, а также с иностранными гражданами стран ЕАЭС и СНГ. Сервис помогает бизнесу автоматизировать финансовые процессы и снизить риски работы с большим числом внештатного персонала. Есть мобильное приложение.
Основные возможности сервиса
Производит выплаты физлицам на карты любого банка РФ. Проверяет налоговый статус самозанятого исполнителя в автоматическом режиме.
Договоры, акты и чеки формируются и подписываются автоматически. Вся информация по документам и платежам находится в Личном кабинете.
Возможность бесшовной интеграции с бизнес-системой заказчика, бухгалтерской программой или встраивание в мобильное приложение.
Поддержка всех налоговых статусов и гражданства исполнителей.
Специальные опции
Клиентская поддержка и консалтинг. Персональный менеджер расскажет, как безопасно организовать работу с внештатным персоналом, поможет с регистрацией и первыми выплатами.
Онбординг исполнителей. Собственный колл-центр, говорящий на нескольких языках, поможет исполнителям получить статус самозанятого и зарегистрироваться на платформе.
Стоимость услуг
Комиссия в зависимости от оборота от 1% до 4%.
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