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Самозанятые

Обзор сервисов по работе с самозанятыми, физлицами и ИП 2024. Поиск исполнителей, документы, проверки, расчеты

В нашем обзоре мы собрали сервисы, которые помогают бизнесу и самозанятым решать все задачи – поиск исполнителей, расчеты, обмен документами, проверка партнеров и т. д. Кроме того, многие из таких площадок работают с обычными физиками и ИП. Так что можно закрыть вопросы сотрудничества с любыми исполнителями.

Вы можете найти все эти компании в рейтинге на Клерк.ру, почитать или оставить отзывы, задать вопрос разработчикам сервисов.

Если вы представитель сервиса для самозанятых и хотите видеть свою компанию в обзорах от редакции «Клерка» и рейтинге – позвоните нам 8(800) 300-92-97, пишите в Telegram @klerkbusiness или на почту sales@klerk.ru.

Консоль.Про

Платформа для безопасного сотрудничества с внештатными исполнителями. С помощью Консоль.Про компании, которые сотрудничают с самозанятыми, ИП и физлицами без статуса, автоматизируют документооборот и минимизируют риски со стороны ФНС.

Основные возможности сервиса

Консоль.Про самостоятельно заводит ваших исполнителей на платформу и формирует им и компании простую электронную подпись (ПЭП). С помощью нее можно законно подписывать документы, необходимые для сотрудничества, онлайн.

Компания может подписывать с исполнителями все документы в электронном виде: договоры, дополнительные соглашения, акты. Задания каждому внештатнику выставляются прямо на платформе и там же принимаются. Есть функционал для массовых и личных выплат. Чеки от самозанятых формируются автоматически и автоматически передаются заказчику.

Консоль.Про предоставляет шаблоны безрисковых договоров и формулировки для заданий, актов и чеков самозанятых. Это нужно, чтобы у компании был полный пакет документов по внештатникам для ФНС и в документах не было ошибок, которые могут привести к переквалификации правоотношений в трудовые. 

Техподдержка работает 24/7 и отвечает на все вопросы компаний и их исполнителей, даже если они не граждане РФ и плохо говорят на русском языке.

Специальные опции

  • Консоль.Про интегрируется по API со всеми популярными сервисами и программами, которыми пользуются компании, включая «1С». Есть возможность создать White Label платформу, чтобы исполнители и сотрудники работали в системе под брендом компании.

  • Для исполнителей есть проверка благонадежности и безопасности сотрудничества. Платформа проверяет внештатников по всем открытым базам: ГИБДД, ФССП, ФНС и другим. В результате компании получают отчет, насколько с исполнителем надежно сотрудничать, можно ли ему доверить управление автотранспортом, нет ли налоговых рисков.

  • Юристы Консоль.Про проводят для компаний «Анализ рисков» — это комплексная проверка процессов сотрудничества с внештатниками. Специалисты проверяют всё: от объявлений о поиске исполнителей до договоров, актов и системы оплаты. Смотрят, как выстроены само сотрудничество: нет ли признаков трудовых правоотношений. В итоге компания получает заключение и дорожную карту по устранению рисков переквалификации, если юристы их находят.

  • Для компаний, которые работают как витрина, например, для маркетплейсов, разработана система сотрудничества с исполнителями по агентской схеме. Через платформу компании заключают договор с продавцами и получают от них вознаграждение только за агентские услуги. Это дает возможность не платить налог с каждой продажи дважды.

  • Платформа гибкая. С помощью Консоль.Про компания может сотрудничать с любым количеством разных исполнителей в разных статусах: ИП, самозанятыми, физлицами без статуса. Под каждый тип исполнителей и вид оказываемых услуг у компании будет свой сценарий онбординга, чтобы подключение нового исполнителя занимало максимум 15 минут.

Стоимость услуг

Стоимость зависит от числа активных исполнителей и варьируется от 1-3% от суммы выплат при количестве исполнителей до 250. Компании-заказчику предложат оптимальный тарифный план, который зависит от запроса.

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ЯЗАНЯТ

Объединяет бизнес и самозанятых. С помощью сервиса можно: найти исполнителей и задания, заключать договоры, проводить разовые и массовые выплаты, обмениваться чеками, актами, оплачивать налоги в рамках одной платформы.

Основные возможности сервиса

  • Подключение или поиск исполнителей (самозанятых).

  • Проверка самозанятых, контроль лимитов.

  • Электронный документооборот.

  • Массовые и разовые выплаты.

  • Налоговая копилка.

  • Работа с реестрами, Модуль 1С.

  • Персональный менеджер.

  • Налоговые и юридические консультации.

  • Официальный оператор, зарегистрированный в ФНС.

Специальные опции

Самая низкая комиссия на рынке.

Стоимость услуг

Комиссия за выплаты исполнителям для бизнеса — 0,5%.

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ONE2WORK

Платформа для автоматизации бизнеса и управления штатным и внештатным персоналом в любом городе России.

Основные возможности сервиса

  • Публикация заявки с широкими опциями: объём и детали работы, сумма оплаты, необходимые для работы документы (медицинская книжка, водительские права и т.д.). Откликнуться смогут только кандидаты с полным пакетом документов.

  • Проверка исполнителя осуществляется ONE2WORK. Исполнители могут откликаться на задания только после проверки документов и подтверждения статуса самозанятого.

  • Просмотр откликов и выбор среди кандидатов с высоким рейтингом и положительными отзывами.

  • Заявка доступна для всех исполнителей платформы, если к установленному времени нет подходящего исполнителя — тогда к поиску подключается наш колл-центр.

Специальные опции

  • Моментальные массовые выплаты в один клик исполнителям на карту любых банков (РФ 24/7), через СБП, по номеру карты, по расчётному счёту.

  • Экономия на штате обрабатывающем бумажные документы — с ONE2WORK их не надо распечатывать, упаковывать и передавать с курьером. Получение и отправка в удобное время без посещения офиса.

  • Автоматическое формирование документации, и хранение в электронном виде.

  • Создание реестра выплат — вручную или при помощи импорта таблицы.

  • Возможность интеграции с учётно-аналитическими, учётно-бухгалтерскими системами (API).

  • Оказание комплексной юридической и бухгалтерской поддержки.

  • Контроль перемещения исполнителя, прихода и ухода с территории.

Стоимость услуг

Бесплатное подключение к сервису. Абонентской платы нет. Комиссия взимается в момент транзакции.

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Qugo

Онлайн-платформа для работы с физлицами по договорам ГПХ, самозанятыми и ИП, а также с иностранными гражданами стран ЕАЭС и СНГ. Сервис помогает бизнесу автоматизировать финансовые процессы и снизить риски работы с большим числом внештатного персонала. Есть мобильное приложение.

Основные возможности сервиса

  • Производит выплаты физлицам на карты любого банка РФ. Проверяет налоговый статус самозанятого исполнителя в автоматическом режиме.

  • Договоры, акты и чеки формируются и подписываются автоматически. Вся информация по документам и платежам находится в Личном кабинете.

  • Возможность бесшовной интеграции с бизнес-системой заказчика, бухгалтерской программой или встраивание в мобильное приложение.

  • Поддержка всех налоговых статусов и гражданства исполнителей.

Специальные опции

Клиентская поддержка и консалтинг. Персональный менеджер расскажет, как безопасно организовать работу с внештатным персоналом, поможет с регистрацией и первыми выплатами.

Онбординг исполнителей. Собственный колл-центр, говорящий на нескольких языках, поможет исполнителям получить статус самозанятого и зарегистрироваться на платформе.

Стоимость услуг

Комиссия в зависимости от оборота от 1% до 4%.

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Обзор сервисов по работе с самозанятыми, физлицами и ИП 2024. Поиск исполнителей, документы, проверки, расчеты

В нашем обзоре мы собрали сервисы, которые помогают бизнесу и самозанятым решать все задачи – поиск исполнителей, расчеты, обмен документами, проверка партнеров и т. д. Кроме того, многие из таких площадок работают с обычными физиками и ИП. Так что можно закрыть вопросы сотрудничества с любыми исполнителями.

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