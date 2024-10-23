Экономика России

Силуанов намекнул, что хватит называть Россию «развивающейся страной»

По мнению главы Минфина РФ Антона Силуанова, Россия — страна со сформировавшейся экономикой и доходами.

Об этом он заявил на Московском финансовом форуме-2024 (МФФ) «Суверенная финансовая система в период трансформации: на службе национальным целям, на страже благосостояния».

«Россия — это страна с уже сформировавшейся экономикой, доходами. Пора пересмотреть категории "развивающиеся страны“, "развитые“. У нас средний темп роста экономики за шесть лет выше в полтора раза, чем за предыдущую шестилетку, несмотря на все изменения и вызовы, с которыми мы столкнулись», — подчеркнул Силуанов.

По его словам, национальные цели определяют приоритеты развития страны и помогают в планировании бюджета: «Есть цели, определенные Президентом, есть инструментарий для реализации этих целей, есть ресурсы. Мы все говорили о перезагрузке системы госуправления. И эта перезагрузка как раз произошла. Теперь мы знаем, что у нас должно быть через год, два, три, шесть, и знаем, с кого спрашивать».

Антон Силуанов отметил, что итоги реализации национальных целей видят и должны в первую очередь оценивать граждане: в стране развивается транспортная система, реализуются инфраструктурные проекты, строятся школы, открываются больницы.

Министр финансов сказал, что все приоритеты бюджета на следующие три года учтены в проекте главного финансового плана страны и обеспечены финансированием.

На следующий шестилетний период на реализацию нацпроектов заложено порядка 40 трлн рублей.

Комментарии

13
  • fressigran@
    Главный бухгалтер

    Можно по другому сказать, Россия - страна с разворованной экономикой и доходами. Ну какая она после этого развивающаяся?

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      Россия - страна с разворованной

      Вот в этом месте =- фиг вам! Тут сколько всего уже было украдено, а меньше так и не становится. Если уж на то пошло, то ещё воровать и воровать, и ещё останется.

        • Arhimed0
          Главный бухгалтер

          Вам наверно лучше знать,

          я это знаю точно! Вам интересно?

          сколько можно еще спи-ть

          дох... и дое... матери (или фени)

            • Arhimed0
              Главный бухгалтер

              хороший бухучет

              нормальный учёёт. Учитывающий все стороны жизни. Вернее, все происходящие факты хозяйственной жизни.*

              * факт хозяйственной жизни - сделка, событие, операция, которые оказывают или способны оказать влияние на финансовое положение экономического субъекта, финансовый результат его деятельности и (или) движение денежных средств;

              Я давно уже в свой План счетов

              для более точного ведения бухгалтерского учёта в РФ, в уже существующий план счетов были внесены два новых счёта: "Прое*" и "Спи*".

              Так и веду. А Вы нет?

  • Marina2022

    "Есть ресурсы, знаем с кого спрашивать, должны оценивать граждане". Он же все сам сказал.

  • Ирина

    на службе национальным целям, на страже благосостояния

    Чьего благосостояния - он не уточнил почему-то...