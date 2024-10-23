Силуанов намекнул, что хватит называть Россию «развивающейся страной»

Об этом он заявил на Московском финансовом форуме-2024 (МФФ) «Суверенная финансовая система в период трансформации: на службе национальным целям, на страже благосостояния».

«Россия — это страна с уже сформировавшейся экономикой, доходами. Пора пересмотреть категории "развивающиеся страны“, "развитые“. У нас средний темп роста экономики за шесть лет выше в полтора раза, чем за предыдущую шестилетку, несмотря на все изменения и вызовы, с которыми мы столкнулись», — подчеркнул Силуанов.

По его словам, национальные цели определяют приоритеты развития страны и помогают в планировании бюджета: «Есть цели, определенные Президентом, есть инструментарий для реализации этих целей, есть ресурсы. Мы все говорили о перезагрузке системы госуправления. И эта перезагрузка как раз произошла. Теперь мы знаем, что у нас должно быть через год, два, три, шесть, и знаем, с кого спрашивать».

Антон Силуанов отметил, что итоги реализации национальных целей видят и должны в первую очередь оценивать граждане: в стране развивается транспортная система, реализуются инфраструктурные проекты, строятся школы, открываются больницы.

Министр финансов сказал, что все приоритеты бюджета на следующие три года учтены в проекте главного финансового плана страны и обеспечены финансированием.

На следующий шестилетний период на реализацию нацпроектов заложено порядка 40 трлн рублей.