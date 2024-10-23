🔢 В 2025 году будет новая формула для пеней на налоговые долги

С 1 января по 31 декабря 2025 года для организаций будет применяться новая формула расчета пеней по налоговым долгам.

Госдума приняла законопроект с поправками в НК.

Сейчас по норме НК организациям начисляют пени так:

с 1-го по 30-ый день просрочки – из 1/300 ставки ЦБ;

с 31-го дня просрочки – из 1/150 ставки ЦБ.

Однако пока временно за все время просрочки пени начисляют по 1/300 ставки ЦБ. Но эта временная мера в 2025 году должна была прекратиться.

Теперь в 2025 году будет так: с 1-го по 30-ый день просрочки – из 1/300 ставки ЦБ;

с 31-го по 90-ый день просрочки – из 1/150 ставки ЦБ;

с 91-го дня просрочки – из 1/300 ставки ЦБ.

Кроме того, на постоянной основе будет работать норма НК, по которой не будет пеней за ошибки в уведомлениях или их несдачу при достаточном положительном сальдо ЕНС.