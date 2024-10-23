🔢 В 2025 году будет новая формула для пеней на налоговые долги

Госдума приняла законопроект с поправками в НК.
Сейчас по норме НК организациям начисляют пени так:
с 1-го по 30-ый день просрочки – из 1/300 ставки ЦБ;
с 31-го дня просрочки – из 1/150 ставки ЦБ.
Однако пока временно за все время просрочки пени начисляют по 1/300 ставки ЦБ. Но эта временная мера в 2025 году должна была прекратиться.
Теперь в 2025 году будет так:
с 1-го по 30-ый день просрочки – из 1/300 ставки ЦБ;
с 31-го по 90-ый день просрочки – из 1/150 ставки ЦБ;
с 91-го дня просрочки – из 1/300 ставки ЦБ.
Кроме того, на постоянной основе будет работать норма НК, по которой не будет пеней за ошибки в уведомлениях или их несдачу при достаточном положительном сальдо ЕНС.
Комментарии1
Туда - сюда - обратно...
Банальное усложнение контроля за налоговиками при начислении ими пени.