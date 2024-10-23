🐴 Породистых лошадей надо будет продавать с НДС 10%

Сейчас реализация племенного скота, птиц, рыб, бычьей спермы идет без НДС. Но эта льгота закончится в 2025 году. И начнется новая льгота. Для племенных животных ввели ставку НДС 10%.