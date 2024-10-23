НДС

🐴 Породистых лошадей надо будет продавать с НДС 10%

Сейчас реализация племенного скота, птиц, рыб, бычьей спермы идет без НДС. Но эта льгота закончится в 2025 году. И начнется новая льгота. Для племенных животных ввели ставку НДС 10%.

Она будет действовать с 2025 года.

Госдума окончательно приняла законопроект с поправками в НК.

НДС 10% будет для:

  • племенных: крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей;

  • птицы, рыб;

  • спермы племенных быков, свиней, баранов, козлов, жеребцов;

  • эмбрионов, полученных от племенных животных;

  • эмбрионов, молоди, полученных от племенных рыб.

Для этой льготы нужно племенное свидетельстве (паспорт животного).

Комментарии

1
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Для этой льготы нужно племенное свидетельстве (паспорт животного).

    а если паспорта нет? 20% ?

    Услуги... кхе... "девушек с заниженной социальной ответственностью", теперь тоже будут зависеть от... кхе... наличия паспорта?