🐴 Породистых лошадей надо будет продавать с НДС 10%

Она будет действовать с 2025 года.
Госдума окончательно приняла законопроект с поправками в НК.
НДС 10% будет для:
племенных: крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей;
птицы, рыб;
спермы племенных быков, свиней, баранов, козлов, жеребцов;
эмбрионов, полученных от племенных животных;
эмбрионов, молоди, полученных от племенных рыб.
Для этой льготы нужно племенное свидетельстве (паспорт животного).
Комментарии1
а если паспорта нет? 20% ?
Услуги... кхе... "девушек с заниженной социальной ответственностью", теперь тоже будут зависеть от... кхе... наличия паспорта?