Построение финансовой модели бизнеса повышает его эффективность

Она помогает собственнику понять:
стоит ли открывать новый бизнес или направление;
что сейчас мешает бизнесу больше зарабатывать;
какие показатели стоит улучшить.
То есть финмодель — это основа для принятия управленческих решений и прогнозирования будущего развития бизнеса. Поэтому важно не допустить ошибок при ее построении.
На практике есть разные виды финансовых моделей.
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Спикер вебинара — Наталья Климова, финансовый аналитик, д.э.н., профессор, квалифицированный инвестор, член экспертного совета по вопросам повышения уровня финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения Краснодарского края, руководитель онлайн школы финансов.
Ждем вас на вебинаре 31 октября в 11:00 мск!
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