Построение финансовой модели бизнеса повышает его эффективность

Финансовая модель показывает, что влияет на чистую прибыль бизнеса и как ее увеличить.

Она помогает собственнику понять:

стоит ли открывать новый бизнес или направление;

что сейчас мешает бизнесу больше зарабатывать;

какие показатели стоит улучшить.

То есть финмодель — это основа для принятия управленческих решений и прогнозирования будущего развития бизнеса. Поэтому важно не допустить ошибок при ее построении.

На практике есть разные виды финансовых моделей.

Сделайте финансовую модель бизнеса, повысьте его эффективность, а также приобретите новые навыки и повысьте свою ценность как специалиста. Приходите на вебинар «Финансовая модель бизнеса: построение и частые ошибки». Он состоится 31 октября в 11:00 мск!

Спикер вебинара — Наталья Климова, финансовый аналитик, д.э.н., профессор, квалифицированный инвестор, член экспертного совета по вопросам повышения уровня финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения Краснодарского края, руководитель онлайн школы финансов.

Ждем вас на вебинаре 31 октября в 11:00 мск!