➕👊 Налоговики грозятся уголовкой за положительное сальдо ЕНС

Предприниматели повадились платить на ЕНС больше, чем положено. В итоге у них образуется положительное сальдо ЕНС, которое они потом хотят вернуть. Налоговики возмущены, грозят проверками с допросами.

Суммы перечисленного ЕНП в несколько десятков, а то и сотен раз превышают суммы исчисленных налогов, сетуют в региональном УФНС.

ИП фактически используют ЕНС в качестве временного электронного кошелька для хранения своих финансов. Но ЕНС предназначен исключительно для расчетов по налоговым обязательствам, поясняют налоговики.

После пополнения ЕНС бизнесмены сдают заявление на возврат излишне уплаченных сумм.

Налоговики проводят анализ размера налоговых обязанностей по всем видам налогов и суммы уплаченных налогов, и в случае обнаружения фактов значительного превышения суммы уплаты над суммой задолженности, расценивают действия ИП как попытку проведения незаконной финансовой операции.

По выявленным фактам налоговики проводят проверки – истребуют документы и пояснения, приглашают на допрос, проводится анализ финансово-хозяйственной деятельности.

Возврат денег будет только после полученных результатов таких мероприятий и может занять длительное время, предупреждают налоговики.

УФНС призывает не допускать таких действий, так как это может привести к серьезным последствиям, включая уголовную ответственность.