⏳ Новое официальное приложение Сбера для iPhone снова в App Store. Банк призывает успеть скачать

С 22 октября владельцы смартфонов iPhone могут скачать в App Store новую официальную версию приложения СберБанк Онлайн под названием «Бюджет Онлайн» (Budget Оnline) для iOS.

Это последняя версия приложения в этом году, которую можно скачать не выходя из дома.

Для входа понадобится номер действующей карты Сбера.

Банк объяснил, что среди визуальных изменений — новый дизайн входа в приложение, который ранее уже стал доступен на Android. Среди функциональных достоинств — полезные сервисы и разделы (например, акции и предложения от Сбера и партнеров в преддверии Зеленого дня и многое другое).

Сбер предупредил: до конца 2024 года новых версий СберБанк Онлайн в App Store не появится. Это важно помнить, чтобы не стать жертвой мошенников, которые научились подделывать логотипы и даже фирменные цвета, чтобы фейковые приложения были похожи на настоящие.

Поэтому лучше не откладывать установку новой версии: во-первых, ее довольно быстро удаляют, во-вторых, наиболее старые версии приложения ­— 12.15, 14.3 и 14.11 — скоро будут отключены (точные сроки не названы), войти в них не получится. То есть второй попытки не будет.

После удаления из App Store клиентам придется идти в офис, чтобы установить последнюю версию приложения. Либо вызвать сотрудника выездного сервиса (это бесплатно, но есть не во всех населенных пунктах).

Поэтому Сбер призывает скорее скачать (https://www.sberbank.com/sms/newsbol?from=tg) «Бюджет Онлайн» из App Store. Это версия 16.0.1. То есть первая.

Известно, что и «Бюджет Онлайн» удалили из App Store. Но Сбер обновил ссылку на скачивание — теперь она ведет на аналогичную версию приложения для iOS.

Сбер попал под санкции в апреле 2022 года. После этого App Store удалил мобильное приложение банка. Затем он стал загружать копии СберБанк Онлайн, но их удаляли.

Последний раз новая версия приложения под названием «Умный Онлайн» появилась в App Store в июне 2024 года. Ее удалили на следующий день.