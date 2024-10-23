Бухгалтеры до сих пор ошибаются в налоговых платежках: правильные реквизиты

Наиболее частые из них озвучили в региональном УФНС:
оформление платежек с указанием ИНН получателя отличным от ИНН 7727406020;
при оформлении платежек до сих пор указывают КБК конкретных налогов, входящих в ЕНС;
указание номера счета получателя территориального органа Федерального казначейства (не Тулы).
Правильные реквизиты для уплаты налогов такие:
«Банк получателя» (поле 13) – ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г. Тула;
«БИК» получателя (поле 14) – 017003983;
«Сч. №» (поле 15) – 40102810445370000059;
«Получатель» (поле 16) – Казначейство России (ФНС России);
«Сч. N» (поле 17) – 03100643000000018500;
«ИНН» получателя (поле 61) – 7727406020;
«КПП» получателя (поле 103) – 770801001;
«КБК» (поле 104) – 18201061201010000510.
Начать дискуссию