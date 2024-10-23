ЕНП (единый налоговый платеж)

Бухгалтеры до сих пор ошибаются в налоговых платежках: правильные реквизиты

С 2023 года платить налоги надо на КБК ЕНП по реквизитам Казначейства в Тулу. Но в платежках на налоги бывают ошибки – не тот КБК, не те реквизиты, не тот получатель.

Наиболее частые из них озвучили в региональном УФНС:

  • оформление платежек с указанием ИНН получателя отличным от ИНН 7727406020;

  • при оформлении платежек до сих пор указывают КБК конкретных налогов, входящих в ЕНС;

  • указание номера счета получателя территориального органа Федерального казначейства (не Тулы).

Правильные реквизиты для уплаты налогов такие:

  • «Банк получателя» (поле 13) – ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г. Тула;

  • «БИК» получателя (поле 14) – 017003983;

  • «Сч. №» (поле 15) – 40102810445370000059;

  • «Получатель» (поле 16) – Казначейство России (ФНС России);

  • «Сч. N» (поле 17) – 03100643000000018500;

  • «ИНН» получателя (поле 61) – 7727406020;

  • «КПП» получателя (поле 103) – 770801001;

  • «КБК» (поле 104) – 18201061201010000510.

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