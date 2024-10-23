Бухгалтеры до сих пор ошибаются в налоговых платежках: правильные реквизиты

С 2023 года платить налоги надо на КБК ЕНП по реквизитам Казначейства в Тулу. Но в платежках на налоги бывают ошибки – не тот КБК, не те реквизиты, не тот получатель.