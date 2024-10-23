Кабмин: пока инфляция не снизится, господдержки ипотеки не будет

Он заявил, что строительный комплекс инициирует новые меры поддержки ипотеки в России, как только инфляция начнет снижаться.

«Как только инфляция пойдет на спад, мы будем выходить в правительство с дополнительными мерами по поддержке ипотеки. Пока инфляция не охладится, ипотека развиваться дополнительными мерами стимулирования со стороны государства не будет», — заявил Хуснуллин.

Также в правительстве обсуждают меры защиты застройщиков при продаже квартир в рассрочку.

Кроме того, идут дискуссии о применении судосберегательных касс, ЖСК, а также улучшении параметров льготных ипотечных программ.

Инфляция в строительной отрасли сейчас выше, чем в России в целом. Плюс подорожали стройматериалы и дефицит кадров.

«В этом году мы заканчиваем нацпроект “Жилье и городская среда„, и довольно успешно, перевыполнив все планы. Если брать аналитику с 1991 года, то темпы ввода жилья превысили – в переводе на душу населения – Советский Союз. Еще одно достижение – мы раскрутили рынок ипотеки. На сегодняшний день ипотечный портфель насчитывает 27 трлн рублей. Ипотека сегодня составляет 10% ВВП. Учитывая, что доля еще пять лет назад была на уровне 2-3%, то такой скачок за пять лет – это прорыв. В настоящее время ипотечная сфера остается серьезным вопросом, которым мы занимаемся комплексно. У нас также остаются ипотечные программы в новых и дальневосточных регионах, программы для IT-сектора и сельская ипотека», – сказал Хуснуллин.

Как отметил вице-премьер, к настоящему времени также повысилась обеспеченность граждан жильем — 29 кв. м на человека. При этом, согласно поручению Президента, этот критерий будет постепенно повышен до 33 кв. м к 2030 году и до 36-37 кв. м к 2036 году.

По словам зампреда Правительства, идет к завершению формирование нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Он позволит реализовать более комплексный подход ко всем вопросам, увязать в себе социальную, транспортную, инженерную инфраструктуру, а также развитие жилья и создание рабочих мест.