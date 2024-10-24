Володин: Госдума тарифы ЖКХ никогда не утверждала и не утверждает

В Государственной Думе прошел «правительственный час» по вопросам состояния коммунальной инфраструктуры, на которым был затронут вопрос парламентского контроля за тарифообразованием.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что вопрос тарифообразования в сфере жилищно-коммунального хозяйства должен находиться на парламентском контроле.

«В последнее время начинают вбрасывать тему, что Дума утверждает тарифы. Дума никогда никакие тарифы не утверждала и не утверждает. Тарифообразованием занимаются федеральные органы — это ФАС, регионы и их энергетические комиссии. Но эта тема должна быть под контролем парламента. Мы должны тоже с вами брать, и изучать, и смотреть с точки зрения: а какой рост тарифов, а почему, обоснован он или нет. Но это компетенция исполнительной власти», – заявил Володин.

Отмечено, что люди часто становятся заложниками управляющих компаний, которые не могут поменять из-за необоснованных тарифов, плат за услуги. Но если даже удается отказаться от УК, нет достойной замены.

Председатель комитета ГД по контролю Олег Морозов сказал, что серьезной доработки требуют тарифные механизмы, которые порой не согласуются ни с потребностями граждан, ни с их возможностями, а иногда и со здравым смыслом. «Принципиально изменить ситуацию можно, создав комплексную мотивацию для ресурсообеспечивающих компаний к поиску качественных и одновременно низкозатратных решений», – отметил он.

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов напомнил, что раз тарифы регулирует государство, то и их формирование должно быть единым и понятным для всех — и для жителей, и для инвесторов.

По мнению заместителя председателя комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, нужно учитывать финансовую доступность услуг ЖКХ для населения: если доля домохозяйств, которая получает субсидии, не превышает определенный уровень, это значит, что услуга становится недоступной и нужно сдерживать тариф.

Фракция «Новые люди» разрабатывает законопроект по восстановлению для регионов ограничения роста тарифов для населения за каждый вид коммунальной услуги.

Об этом сообщила зампредседателя комитета по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева. «Это обеспечило бы прозрачность тарифного регулирования и исключило бы возможность для недобросовестных ресурсоснабжающих организаций устанавливать тарифы, значительно превышающие предельный индекс изменений, вносимые гражданами платы за коммунальные услуги», — сказала она.